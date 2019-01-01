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عاجل.. ماني يسجل الهدف الثاني في شباك بيرنلي

07:09 م | السبت 31 أغسطس 2019
كتب: أحمد موسى
عاجل.. ماني يسجل الهدف الثاني في شباك بيرنلي

ماني

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أحرز ساديو ماني الهدف الثاني لفريق ليفربول الإنجليزي في الدقيقة 37، في المباراة التي تجمع الفريقين، حاليًا، ببطولة الدوري الإنجليزي، وذلك في المباراة التي تجمعهما بالجولة الرابعة من البريميرليج.

واستغل ماني تمريرة مميزة من روبرتو فيرمينيو، ليسددها السنغالي بقدمه اليمنى على يسار حارس بيرنلي.

وُُتذيع قناة "beIN SPORTS HD 2" مباراة ليفربول وبيرنلي اليوم، والمقرر إقامة تلك المواجهة على ملعب "تيرف مور"، بتعليق صوتي لـ"يوسف سيف".

ويحتل فريق ليفربول حاليًا صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي، برصيد 9 نقاط حتى الآن، من 3 انتصارات متتالية للفريق.

ليفربول يحقق 3 انتصاراتونجح فريق ليفربول في الانتصار على نظيره نوريتش سيتي، بالجولة الأولى بنتيجة 4-1، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "أنفيلد".

وفي الجولة الثانية من البطولة الإنجليزية الكبيرة، تمكن الريدز من الانتصار على ساوثهامبتون بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "سانت ميريز".

وفي الجولة الثالثة، نجح فريق ليفربول في الانتصار على آرسنال بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "أنفيلد".

وعلى الجانب الآخر، يحتل فريق بيرنلي المركز السادس بجدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي، برصيد 4 نقاط من انتصار وحيد، وتعادل وحيد، وخسارة آخرى.

فقي الجولة الأولى، نجح فريق بيرنلي في الانتصار على نظيره ساوثهامبتون بثلاثية نظيفة، وفي الجولة الثانية سقط فريق بيرنلي أمام أرسنال بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "الإمارات"، وفي الجولة السابقة، تعادل فريق بيرنلي مع نظيره وولفرهامبتون، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "مولينيو".

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