لحظة بلحظة.. دوري أبطال أوروبا.. ليفربول 0 × 0 نابولي.. فان دايك ينقذ فريقه من عرضية خطيرة

يقدم الوطن سبورت خدمة البث المباشر لحظة بلحظة لمباراة ليفربول ونابولي في المباراة الأولى بدور المجموعت بدوري أبطال أوروبا، ومن المقرر إقامة مباراة ليفربول ونابولي، مساء اليوم، على ملعب "سان باولو" في إيطاليا، في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة.

وُتذاع تلك المواجهة المرتقبة بين الفريقين على قناة "beIN SPORTS HD 1"، بتعليق صوتي لـ"عصام الشوالي".

تعرف على تشكيل ليفربول ونابولي

وفيما يلي تشكيلة فريق ليفربول أمام نابولي:

حراسة المرمى: أدريان.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، جويل ماتيب، فيرجيل فان ديك، أندي روبرتسون.

خط الوسط: فابينيو، جوردان هندرسون، جيمس ميلنر.

خط الهجوم: محمد صلاح، ساديو مانى، روبرتو فيرمينيو.

فيما جاء تشكيل نابولي لمواجهة ليفربول على النحو التالي :

ميريت، دي لورنزو، مانولاس، كوليبالي، ماريو روي، آلان، فابيان، كاليخون، إنسيني، ميرتينز، لوزانو.

متابعة المباراة:

ق3: انطلاقة رائعة من صلاح ولكن دفاعات نابولي تستلخص الكرة بنجاح للركنية.

ق5: كرة خطيررررررررة من نابولي ولكن فان دايك يخرج الكرة للتماس.

ق5: مرتدة خطيرة من صلاح ولكن دفاعات نابولي تستخلص الكرة وتخرج للتماس.

ق7: لوزانو لاعب نابولي يسجل برأسية في مرمى ليفربول والحكم يلغي الهدف بداعي التسلل.

ق9: انطلاقة من ريبرستون من الجهة اليسرى ولكن دفاعات نابولي تخرج الكرة للتماس.

ق12: كرة خطيرة لنابولي وماتيب ينقذ الموقف في اللحظات الأخيرة.

ق12: تمريرة رائعة من منصف ملعب نابولي من صلاح لماني ولكن كوليبالي ينقذ الموقف.

ق15: عرضية خطيرة من نابولي داخل منطقة جزاء الريدز، ولكن فان دايك أفضل لاعب في العالم ينقذ الموقف.

ق13: تمريرة رائعة لصلاح ولكن السنغالي كوليبالي يقف سد منيع أمام الفرعون المصري ويمنعه من تسجيل خطورة على مرمى فريقه.

ق16: عرضية رائعة لساديو ماني ولكن لم ينجح في استغلال الكرة وتخرج لضربة مرمى.