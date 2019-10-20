عاجل.. بالفيديو.. "الفار" يحرم ماني من هدف التعادل لليفربول أمام مانشستر يونايتد

ألغى حكم مباراة مانشستر يونايتد وليفربول هدفا لصالح ليفربول بعدما لمست الكرة يد السنغالي ساديو ماني داخل منطقة جزاء "المان يونايتد".

ولم يدخل الجناح الدولي المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول، في قائمة فريقه لتلك المواجهة بسبب الإصابة.

وخرج الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، بتصريحات صحفية لشبكة "سكاي سبورتس"، قال خلالها: صلاح ليس جاهزاً للمباراة، هذه هي حالته الحالية، فهو لم يستطع التدريب مع الفريق قبل تلك المباراة.

وجاء تشكيل فريق ليفربول لتلك المواجهة على النحو التالي:

حارس المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد، جويل ماتيب، فيرجيل فان دايك، أندرو روبيرتسون

خط الوسط: هيندرسون، فابينيو، جورجينيو فينالدوم

خط الهجوم: أوريجي، ساديو ماني، روبرتو فيرمينو

على الجانب الآخر، دخل مانشستر يونايتد المباراة بتشكيلة مكونة من:

حارس مرمى: ديفيد دي خيا.

الدفاع: وان بيساكا – ليندلوف – هاري ماجواير – توانزيبي.

الوسط: ماكتوميناي – فريد – أشلي يونج.

الهجوم: بيريرا – جيمس - راشفورد.

ليفروبول يتربع على عرش القمة

ويدخل فريق ليفربول لقاء اليوم وهو يسعى إلى تحقيق انتصاره التاسع له تواليًا ببطولة الدوري، من أجل تعزيز صدارته للدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج" واستكمال حصد العلامة الكاملة بعد تحقيق 8 انتصارات متتالية منذ بداية الموسم الجاري، والتربع على عرش الصدارة بـ24 نقطة.

في المقابل، يملك فريق مانشستر يونايتد في جعبته 9 نقاط فقط وضعته في المركز الرابع عشر بترتيب الدوري الإنجليزي، جمعها من انتصارين و3 تعادلات وثلاث هزائم.