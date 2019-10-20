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عاجل.. راشفورد يسجل الهدف الأول لمانشستر يونايتد في مرمى ليفربول

06:09 م | الأحد 20 أكتوبر 2019
كتب: حسن مظهر الدسوقي
عاجل.. راشفورد يسجل الهدف الأول لمانشستر يونايتد في مرمى ليفربول

راشفورد

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سجل فريق مانشستر يونايتد الهدف الأول في مرمى فريق ليفربول في المباراة التي تجمع الفريقين في الجولة التاسعة من عمر الدوري الإنجليزي.

وجاء الهدف عن طريق راشفورد في الدقيقة 36، بعد عرضية رائعة من دانيل جيمس من الجهة اليمنى، لتصل لراشفورد الذي وضعها بطريقة رائعة.

كلوب: صلاح غير جاهز لمواجهة مانشستر يونايتد.. وأرجح مشاركته أمام جينك

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، غياب لاعبه المصري محمد صلاح، عن مواجهة الفريق الليلة أمام مانشستر يونايتد، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي، حيث شهدت قائمة الريدز استبعاد محمد صلاح من تشكيلة الفريق الأساسية والاحتياطية.

وقال المدرب الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس: "صلاح ليس جاهزاً للمباراة، هذه هي حالته الحالية، لم يستطع التدريب مع الفريق قبل اللقاء".

    

وأضاف كلوب: "لا أعرف لماذا قال الجميع إنه سيلعب، لم تكن هناك فرصة كبيرة لمشاركته اليوم، لكنه قد يعود يوم الأربعاء أمام جينك في دوري أبطال أوروبا، علينا أن ندرس ذلك".

ويتواجد بتشكيل مانشستر يونايتد ديفيد دي خيا الحارس الإسباني، رغم حديث سولشاير عن احتمالية غيابه عن المباراة، مع استبعاد الفرنسي بول بوجبا، وعودة الفرنسي مارسيال على دكة البدلاء، وجاء التشكيل كاملا كالتالي:

حارس مرمى: ديفيد دي خيا.

الدفاع: وان بيساكا – ليندلوف – هاري ماجواير – توانزيبي.

الوسط: ماكتوميناي – فريد – أشلي يونج.

الهجوم: بيريرا – جيمس - راشفورد.

بينما ضم تشكيل ليفربول: 

حارس المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد، جويل ماتيب، فيرجيل فان دايك، أندرو روبيرتسون

خط الوسط: هيندرسون، فابينيو، جورجينيو فينالدوم

خط الهجوم: أوريجي، ساديو ماني، روبرتو فيرمينو.

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