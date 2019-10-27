عاجل.. هاري كين يفاجئ ليفربول بهدف لتوتنهام في الدقيقة الثانية

نجح فريق توتنهام في إحراز أولى أهدافه في شباك منافسه ليفربول، في المباراة التي تجمع الفريقين حاليًا، على ملعب "أنفيلد" ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

أحرز الهدف هاري كين، من تسديدة هيونج سون التى اصطدمت بدفاع ليفربول، ثم العارضة، ليتابعها هاري كين في شباك ليفربول الخالية بسهولة.

وقال المهاجم الإنجليزي في تصريحات قبل المباراة: "سأفعل كل ما بوسعي لتحقيق الفوز على ليفربول، فهو ليس الفريق الذي لا يقهر".

وسجل هاري كين أهدافاً أكثر من محمد صلاح في الدوري الإنجليزي، حيث يحتل المهاجم الدولي الإنجليزي المركز السابع في قائمة الهدافين برصيد 5 أهداف، بينما سجل صلاح 4 أهداف فقط حتى الآن، بعد مرور 9 جولات من المسابقة.

توتنهام يتسلح بسون وكين أمام ليفربول

وكان الجهاز الفني لفريق توتنهام بقيادة مديره الفني الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو، قد أعلن تشكيلة فريقه أمام ليفربول.

وجاءت تشكيلة توتنهام على النحو التالي:

حراسة المرمى: باولو جازانيجا

خط الدفاع: سيرجي أورييه، توبي الديرفيريلد، دافينسون سانشيز، داني روز.

خط الوسط: هاري وينكس، موسى سيسوكو، كريستيان ايركسن، ديلي ألي.

خط الهجوم: هيونج مين سون، هاري كين.