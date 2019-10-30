مباشر لحظة بلحظة.. ليفربول 1× 2 آرسنال (كأس الرابطة).. الجانرز يقبلون النتيجة

يقدم الوطن سبورت خدمة البث المباشر لحظة بلحظة لمباراة ليفربول وآرسنال في المباراة التي ستجمع الفريقين في دور الـ16 من كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين على ملعب أنفيلد.

أحداث المباراة

ق28 مارتينيللي يضيف الهدف الثاني لأرسنال بعد ارتداد الكرة من مدافعي ليفربول.

ق21 تمريرات من جانب لاعبي أرسنال لترتد الكرة لتوريرا والذي تابع كرة مرتدة من الحارس كيلير داخل منطقة الجزاء واودعها داخل الشباك بسهولة.

ق13 انحصار اللعب في وسط الملعب بين الفريقين.

ق10 هجوم من لاعبي أرسنال لإدراك التعادل، ولكن دون خطورة حقيقية على مرمى الريدز

ق5 جووووووووول موستافي يسجل الهدف الأول لليفربول بالخطأ في مرماه

ق1 تشجيع قوي من جماهير ليفربول للاعبيه مع بداية اللقاء.

وينافس المصري محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، على جائزة "جلوب سوكر" لأفضل لاعب في العالم لعام 2019 والتي تقدمها مجلس دبي الرياضي.

ويتواجد محمد صلاح على رأس القائمة، والتي يتواجد بها ثلاثي ليفربول، فيرجيل فان دايك، وساديو ماني، وأليسون بيكر.

كما يتواجد البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي، ليونيل ميسي، نجم فريق برشلونة الإسباني، وبرناردو سيلفا، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي.

ومن المقرر أن يتم توزيع جوائز جلوب سوكر في مدينة دبي الإماراتية يوم التاسع والعشرين من شهر ديسمبر المقبل، خلال حفل بمؤتمر دبي الرياضي الدولي في نسخته الـ14، والذي ينظمه مجلس دبي الرياضي.

وفضل يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول إراحة محمد صلاح بعد تعرضه للإصابة في مباراة توتنهام بالجولة الماضية بالدوري الإنجليزي، كما أن الريدز ينتظرهم مواجهات قوية في الدوري والتشامبيونز ليج أمام كل من أستون فيلا وجينك البلجيكي الأسبوع المقبل.