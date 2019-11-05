عاجل.. جوتي مديرا فنيا لألميريا فريق تركي آل الشيخ في إسبانيا

نشرت صفحة نادي ألميريا الإسباني، التي يرأسها رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية تركي آل الشيخ صورا لـ "جوتي" نجم نادي ريال مدريد السابق ومنتخب إسبانيا، وهو مرتديا تيشيرت نادي ألميريا، مرحبا به داخل النادي.

ووفقا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن "جوتي" سيتولى إدارة الفريق خلفا لبيدرو المدير الفني السابق، والذي تم الاتفاق معه على فسخ التعاقد بشكل ودي، مقدمين له الشكر على ما قدمه للنادي خلال فترة قيادته.

وكان تركي آل الشيخ قد نشر فيديو لـ "جوتي" خلال صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وهو يغادر المطار، متوجها إلى إسبانيا، يتحدث فيه لجماهير ألميريا: "أهلا ألميريا أنا قادم إليكم".

وكان رئيس نادي ألميريا قد لمح من قبل أنه سيكون المدير الفني من خلال صورة على صفحته أثناء تواجده في القاهرة، معلقا عليها: "سيكون هناك تعاون ومفاجأة كبيرة جدا بينه وبين نجم نادي ريال مدريد السابق ومنتخب إسبانيا".

تركي آل الشيخ يزور رئيس النادي الأهلي

وفي سياق آخر زار رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب، ونشر صورا على صفحته من الزيارة معلقا عليها: ""في زيارة إلى أخي الكبير الكابتن محمود الخطيب والحمد لله هو بخير.. وتشرفت بعائلته الكريمة وتناولت أحلى أكل في الدنيا".

ورحب الخطيب من ناحيته بالامتنان والتقدير للروح الطيبة لتركي آل الشيخ، في لقاء شهده الحب والامتنان بين الطرفين.