ريال مدريد يضع 215 مليون جنيه إسترليني لضم محمد صلاح

أحدث الأخبار
محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي
يبدو أن الدولي محمد صلاح يعيش آخر مواسمه برفقة ليفربول الإنجليزي، بعد أن قرر الأخير فتح باب الرحيل أمامه، عند قرار بدء رحلة جديدة بين صفوف نادٍ آخر، في ظل اهتمام عدد من الأندية بالحصول على خدماته.
واقترب صاحب الـ27 عاما، من الانضمام إلى ريال مدريد الذي يبدي اهتماما بالغا بالظفر بخدماته، من أجل تدعيم صفوف الفريق الذي عانى بشكل كبير على مستوى جميع المراكز، خلال المواسم الماضية، خصوصا بعد فشله في سد فجوة رحيل كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس الإيطالي، حسبما ذكرت صحيفة "آل ديسمارك" الإسبانية.
وأشارت الصحيفة الإسبانية، إلى أن النادي الملكي يجهز صفقة تبلغ قيمتها 215 مليون جنيه إسترليني، من أجل تقديم عرض رسميا لـ ليفربول، خلال موسم الانتقالات الشتوية المقبل، لحسم صفقة الفرعون المصري الذي يعد هدفًا للفريق منذ مواسم ماضية.
كما ذكرت السبب وراء منح ليفربول الضوء الأخضر للأندية الراغبة في ضم محمد صلاح، والذي تمثل في سعي إدارة الريدز وراء التعاقد مع كيليان مبابي من باريس سان جيرمان، بعد المستوى الاستثنائي الذي ظهر به خلال المواسم الماضية.
كان يورجن كلوب المدير الفني لليفربول الإنجليزي، قبل تعاقد الريدز مع مبابي بسبب مغالاة سان جيرمان في قيمة بيعه، الأمر الذي سيقف عائقا أمام قدرة بطل دوري أبطال أوروبا في الظفر بخدماته، رغم حاجتها له لتحصين الحمر من الرحيل المحتمل لصلاح حال أخفق النادي في التتويج بالدوري الإنجليزي.
مانشستر يونايتد
0
:
0
04:00 PMالدوري الإنجليزي الممتاز
برايتون
وولفرهامبتون واندررز
0
:
0
04:00 PMالدوري الإنجليزي الممتاز
أستون فيلا
ليفربول
0
:
0
06:30 PMالدوري الإنجليزي الممتاز
مانشستر سيتي
رين
0
:
0
04:00 PMالدوري الفرنسي الدرجة الأولى
أميان
نانت
0
:
0
06:00 PMالدوري الفرنسي الدرجة الأولى
سانت إتيان
مونبيليه
0
:
0
06:00 PMالدوري الفرنسي الدرجة الأولى
تولوز
مارسيليا
0
:
0
10:00 PMالدوري الفرنسي الدرجة الأولى
ليون
بوروسيا مونشنجلادباخ
0
:
0
02:30 PMالدوري الألماني
فيردر بريمن
فولفسبورج
0
:
0
04:30 PMالدوري الألماني
باير ليفركوزن
فرايبورج
0
:
0
07:00 PMالدوري الألماني
آينتراخت فرانكفورت
أتلتيك بلباو
0
:
0
03:00 PMالدوري الإسباني
ليفانتي
أتلتيكو مدريد
0
:
0
05:00 PMالدوري الإسباني
إسبانيول
خيتافي
0
:
0
07:30 PMالدوري الإسباني
أوساسونا
ريال بيتيس
0
:
0
10:00 PMالدوري الإسباني
إشبيلية
أودينيزي
0
:
0
04:00 PMالدوري الإيطالي الدرجة الأولى
سبال
لاتسيو
0
:
0
04:00 PMالدوري الإيطالي الدرجة الأولى
ليتشي
سامبدوريا
0
:
0
04:00 PMالدوري الإيطالي الدرجة الأولى
أتلانتا
بارما
0
:
0
07:00 PMالدوري الإيطالي الدرجة الأولى
روما
يوفنتوس
0
:
0
09:45 PMالدوري الإيطالي الدرجة الأولى
ميلان
فيليم 2 تيلبورج
0
:
0
03:30 PMدوري الدرجة الأولى الهولندي
بي إس في آيندهوفن
تفينتي أنشخيده
0
:
0
03:30 PMدوري الدرجة الأولى الهولندي
بى اى سى زفوله
فينورد روتردام
0
:
0
05:45 PMدوري الدرجة الأولى الهولندي
فالفايك
إي زد آلكمار
0
:
0
09:00 PMدوري الدرجة الأولى الهولندي
إمين
باكوس دي فيريرا
0
:
0
05:00 PMالدوري البرتغالي الممتاز
تونديلا
ماريتيمو
0
:
0
05:00 PMالدوري البرتغالي الممتاز
بورتيمونينسي
سبورتنج لشبونة
0
:
0
08:30 PMالدوري البرتغالي الممتاز
بيلينينسيش
فيتوريا جيماريش
0
:
0
10:00 PMالدوري البرتغالي الممتاز
سبورتينج براجا
بوافيستا
0
:
0
11:00 PMالدوري البرتغالي الممتاز
بورتو
طرابزون سبور
0
:
0
03:30 PMالدوري التركي الممتاز
ألانياسبور
بلدية إسطنبول
0
:
0
06:00 PMالدوري التركي الممتاز
أنقرة جوجو
بشكتاش
0
:
0
06:00 PMالدوري التركي الممتاز
دنيزلي سبور
نادي الهلال الرياضي بالشابة
0
:
0
03:00 PMالدوري التونسي
اتحاد تطاوين
نادي حمام الأنف
0
:
0
03:00 PMالدوري التونسي
نجم المتلوي
النادي الإفريقي
0
:
0
03:00 PMالدوري التونسي
النادي البنزرتي
النجم الرياضي الساحلي
0
:
0
03:00 PMالدوري التونسي
نادي المستقبل الرياضي بسليمان
الملعب التونسي
0
:
0
03:00 PMالدوري التونسي
الترجي
أولمبيك آسفي
0
:
0
04:00 PMالبطولة الوطنية المغربية
نادي الرجاء الملالي
الوداد الرياضي
0
:
0
06:00 PMالبطولة الوطنية المغربية
نهضة بركان
ريال مايوركا
3
:
1
01:00 PMالدوري الإسباني
فياريال
كالياري
3
:
0
01:30 PMالدوري الإيطالي الدرجة الأولى
فيورنتينا
أياكس
3
:
0
01:15 PMدوري الدرجة الأولى الهولندي
أوتريخت
جوزتيبي
1
:
0
01:00 PMالدوري التركي الممتاز
ملطية سبور
تعليقات الفيسبوك