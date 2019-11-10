ريال مدريد يضع 215 مليون جنيه إسترليني لضم محمد صلاح

يبدو أن الدولي محمد صلاح يعيش آخر مواسمه برفقة ليفربول الإنجليزي، بعد أن قرر الأخير فتح باب الرحيل أمامه، عند قرار بدء رحلة جديدة بين صفوف نادٍ آخر، في ظل اهتمام عدد من الأندية بالحصول على خدماته.

واقترب صاحب الـ27 عاما، من الانضمام إلى ريال مدريد الذي يبدي اهتماما بالغا بالظفر بخدماته، من أجل تدعيم صفوف الفريق الذي عانى بشكل كبير على مستوى جميع المراكز، خلال المواسم الماضية، خصوصا بعد فشله في سد فجوة رحيل كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس الإيطالي، حسبما ذكرت صحيفة "آل ديسمارك" الإسبانية.

ريال مدريد يجهز صفقة قياسية لضم محمد صلاح في الشتاء

وأشارت الصحيفة الإسبانية، إلى أن النادي الملكي يجهز صفقة تبلغ قيمتها 215 مليون جنيه إسترليني، من أجل تقديم عرض رسميا لـ ليفربول، خلال موسم الانتقالات الشتوية المقبل، لحسم صفقة الفرعون المصري الذي يعد هدفًا للفريق منذ مواسم ماضية.

كما ذكرت السبب وراء منح ليفربول الضوء الأخضر للأندية الراغبة في ضم محمد صلاح، والذي تمثل في سعي إدارة الريدز وراء التعاقد مع كيليان مبابي من باريس سان جيرمان، بعد المستوى الاستثنائي الذي ظهر به خلال المواسم الماضية.

كان يورجن كلوب المدير الفني لليفربول الإنجليزي، قبل تعاقد الريدز مع مبابي بسبب مغالاة سان جيرمان في قيمة بيعه، الأمر الذي سيقف عائقا أمام قدرة بطل دوري أبطال أوروبا في الظفر بخدماته، رغم حاجتها له لتحصين الحمر من الرحيل المحتمل لصلاح حال أخفق النادي في التتويج بالدوري الإنجليزي.