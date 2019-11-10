محمد صلاح يسجل الثاني لصالح ليفربول في شباك مانشستر سيتي (فيديو)

سجل محمد صلاح، الهدف الثاني لصالح فريق ليفربول، في شباك نادي مانشستر سيتي في الدقيقة 13 من زمن الشوط الأول، في المباراة المقامة حالياً على ملعب أنفيلد معقل الريدز، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل صلاح الهدف الثاني لفريقه، في الدقيقة 13، برأسية متقنة، بعد عرضية مميزة من زميله الاسكتلندي أندرو روبرتسون الظهير الأيسر.

وكان الليفر قد تقدم بالهدف الأول عن طريق لاعب الوسط البرازيلي فابينيو، في الدقيقة السادسة من زمن اللقاء، بعد تسديدة صاروخية فشل الحارس التشيلي كلاوديو برافو في إبعادها لتسكن شباك السيتي، وتشعل أحداث المباراة مبكراً.

وكان لاعبو السيتي، والإسباني بيب جوارديولا مدرب الفريق الإنجليزي، قد طالبوا باحتساب ركلة جزاء على ألكسندر أرنولد، قبل الهدف مباشرة، بسبب لمسة يد داخل منطقة الجزاء، لكن الحكم قرر احتساب هدف ليفربول، وعدم احتساب ركلة جزاء لصالح مانشستر سيتي.