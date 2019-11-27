لحظة بلحظة.. ليفربول 0 × 1 نابولي (دوري أبطال أوروبا).. رأسية خطيرة من فيرمينيو

يقدم الوطن سبورت خدمة البث المباشر لحظة بلحظة لمباراة ليفربول الإنجليزي ونابولي الإيطالي في قمة مباريات الجولة الخامسة من المجموعة الخامسة بدوري أبطال أوروبا، والتي يستضيفها ملعب آنفيلد معقل الريدز.

أحداث المباراة:

ق63: عرضية رائعة من تشامبيرلين ورأسية خطيرة من فيرمينيو ولكن تخرج.

ق61: تسديدة من صلاح والحارس يتصدى.

ق58: دخول أليكس تشامبيرلين وخروج جو جوميز.

ق55: كرة خطييرررررررة من فيرمينيو ولكن تخرج الكرة بغرابة شديدة.

ق47: ضغط هجومي مبكر من لاعبي ليفربول في محاولة لفرض السيطرة بشكل سريع على الكرة في مناطق وسط الملعب.

بداية الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بتقدم نابولي بهدف دون رد.

45+4: خطيرة من ميلنر وحارس نابولي يتصدى.

45+3: بطاقة صفراء ليورجن كلوب بعد الاعتراض بقوة على الحكم.

45+1: كرة خطيرة من صلاح ودفاعات نابولي تخرج الكرة.

ق45: عرضية خطيرة من الريدز ولكن دفاعات نابولي تخرج الكرة.

ق44: ركلة ركنية لصالح ليفربول على يمين مرمى نابولي، نفذها أندرو روبيرتسون بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء إلا أن حكم المباراة تدخل بشكل سريع واحتسب ركلة مرمى لصالح الضيوف بعدما تعدت الكرة حدود ملعب المباراة.

ق40: تراجع دفاعي كامل من جميع لاعبي نابولي في وسط الملعب الدفاعي لغلق المساحات أمام لاعبي ليفربول.

ق39: ليفربول يضغط من أجل التعديل، وغياب لمحمد صلاح بعد عودته من الإصابة.

ق34: تمريرات متتالية بين أقدام لاعبي ليفربول في وسط الملعب مع محاولات لخلق ثغرات في الدفاعات المتكتلة للاعبي نابولي.

ق32: محاولة هجومية لليفربول من الجبهة اليمنى عن طريق جو جوميز الذي أرسل كرة عرضية قوية إلى داخل منطقة الجزاء وصلت بشكل مباشر لأحضان الحارس أليكس ميريت.

30 دقيقة مرت وتقدم نابولي بهدف دون رد.

ق27: محاولات من لاعبي ليفربول للتماسك على أرضية الملعب بعد صدمة الهدف المفاجئ لنابولي في المباراة.

ق25: الحكم يحتسب الهدف بعد اللجوء لتقنية الفيديو.

ق24: حكم المباراة يلجأ لتقنية الفيديو لحسم صحة القرار بالهدف.

ق22: نابولي يسجل الهدف الأول.

ق20: خروج فابينيو بسبب الإصابة ودخول جورجينيو فينالدوم.

ق19: عرضية خطيرة من الريدز ودفاعات نابولي تخرج الكرة.

ق18: تمريرة رائعة من فان دايك لماني ولكن الكرة تطول على السنغالي.

ق17: تسديدة مباغتة من ماريو روي لاعب نابولي من وسط الملعب في محاولة لاستغلال تقدم الحارس أليسون من مرماه إلا ان كرته مرت بشكل بعيد على القائم الأيسر للمرمى دون خطورة تذكر.

ق15:فابينيو يتعرض للإصابة وإيقاف المباراة من أجل علاجه.

ق12:تصويبة خطيرة من مينتيز وبعدها تصويبة اخرى من لويز.

ق11: عرضية ضعيفة من محمد صلاح من الجهة اليمنى.

ق9 : محاولة عن طريق جوردان هندرسون لاعب ليفربول للإنطلاق على الجبهة اليمنى لكن المدافع كاليدو كوليبالي تمكن من تأمين الكرة بشكل جيد قبل أن تتحول إلى ركلة مرمى لصالح الضيوف.

ق7: توقف المباراة لإصابة جيوفاني دي لورينزو لاعب نابولي بعد سقوط قوي على أرضية الملعب.

ق6: محاولة عن طريق ساديو مانيه لاعب ليفربول لإختراق منطقة جزاء نابولي من جهة اليمين إلا ان المدافع نيكولا ماكسيموفيتش تدخل في الوقت المناسب وأبعد الكرة إلى رمية تماس.

ق4: تماس لليفربول وصلاح يظهر بعد غياب.

إنطلاق المباراة

ودخل ليفربول المباراة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع:جو جوميز، ديان لوفرين، فيرجيل فان دايك، أندرو روبرتسون.

خط الوسط: فابينيو، جيمس ميلنر، جوردان هندرسون.

الهجوم: محمد صلاح، روبرتو فيرمينو، ساديو ماني.

فيما يتغيب عن صفوف الريدز في مواجهة الليلة أمام نابولي، 3 لاعبين بداعي الإصابة، وهم: كلاين، جويل ماتيب، وشيردان شاكيري.

فيما جاء تشكيل نابولي الإيطالي على النحو التالي :

حراسة المرمى: أليكس ميريت.

خط الدفاع: نيكولا ماكسيموفيش - كوستاس مانولاس - كاليدو كوليبالي - ماريو روي - جيوفاني دي لورينزو.

خط الوسط: آلان ماريز لوريرو - بيوتر زيلينسكي - فابيان رويز.

خط الهجوم: درايس ميرتينز - هيرفينج لوزانو.

ويتصدر فريق ليفربول ترتيب المجموعة الخامسة، برصيد 9 نقاط بعد تحقيقه 3 انتصارات،فيما يحتل نابولي المركز الثاني، برصيد 8 نقاط، حيث نجح في الفوز في مباراتين وتعادل في مثلهما.