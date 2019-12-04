6 مواجهات ثقيلة فى الصراع على قمة «البريميرليج»

تتواصل، اليوم الأربعاء، منافسات الجولة الـ15 من بطولة الدورى الإنجليزى الممتاز لكرة القدم «بريميرليج» للموسم الجارى 2019-2020، حيث ستقام ست مواجهات مثيرة، لعل أبرزها قمة ديربى ميرسيسايد بين فريقى ليفربول، الذى يضم بين صفوفه المصرى محمد صلاح، وإيفرتون، بالإضافة إلى ظهور البرتغالى جوزيه مورينيو مرة أخرى فى ملعب «أولد ترافورد» مع فريقه الجديد توتنهام فى صدامه مع مانشستر يونايتد.

يستضيف ليفربول نظيره وغريمه اللدود إيفرتون فى تمام العاشرة والربع مساء، على ملعب «آنفيلد»، فى مواجهة تدخلها كتيبة الألمانى يورجن كلوب، مدرب الريدز، وهى على قمة ترتيب الدورى الإنجليزى برصيد 40 نقطة، متفوقة بفارق 8 نقاط على أقرب الملاحقين، فريق ليستر سيتى، ويدخل ليفربول اللقاء طامحاً فى مواصلة حصده للانتصارات بالبطولة والحفاظ على سلسلة اللاهزيمة هذا الموسم، كما يتطلع فى استمرار نشوته فى الانتصارات بعدما تغلب فى الجولة الماضية على برايتون بنتيجة 2-1، قاطعاً خطوة جديدة نحو التتويج باللقب الغائب منذ 30 عاماً، حيث لم تعرف كتيبة آنفيلد طعم الدورى الإنجليزى بمسماه الجديد «بريميرليج»، إذ كان آخر ألقابهم فى عام 1990.

«صلاح» يقود هجوم ليفربول أمام إيفرتون فى ديربى «ميرسيسايد».. «مورينيو» يعود لـ«أولد ترافورد» فى صراع يونايتد وتوتنهام.. «تريزيجيه والمحمدى» فى ضيافة تشيلسى

وسيقوم يورجن كلوب ببعض التعديلات على طريقة لعبه خلال هذه المواجهة خاصة فى ظل الغيابات التى تضرب صفوف الفريق مؤخراً، ومن المتوقع أن يبدأ «كلوب» اللقاء بتشكيل مكون من: أدريان، روبرتسون، فيرجيل فان دايك، ديان لوفرين، أليكساندر أرنولد، جوردان هندرسون، جيمس ميلنر، فينالدوم، ساديو مانى، روبرتو فيرمينو، ومحمد صلاح.

ويتطلع «صلاح» لقيادة فريقه نحو حصد ثلاث نقاط جديدة فى البطولة، فضلاً عن استعادة نغمة التهديف فى بطولة الدورى الإنجليزى، كما يطمح «مو» فى تذليل الفارق بينه وبين هداف البريميرليج، جيمى فاردى، مهاجم ليستر سيتى، الذى يمتلك 13 هدفاً، بينما «صلاح» 6 أهداف.

على الجانب الآخر، يدخل إيفرتون اللقاء ساعياً لاستعادة سكة الانتصارات بعد الخسارة فى آخر لقاءين بالبطولة، وستكون هذه المواجهة فاصلة بالنسبة للبرتغالى ماركو سيلفا، مدرب الفريق، لاسيما أن الخسارة قد تطيح به من منصبه.

ويلتقى مانشستر يونايتد نظيره توتنهام فى تمام التاسعة والنصف مساء، وتشهد المواجهة عودة «مورينيو» إلى أولد ترافورد مع فريقه توتنهام، وحال نجاح «مورينيو» فى التفوق على أولى جونار سولسكاير قد يعنى هذا نهاية مسيرة المدرب الذى اختارته إدارة اليونايتد لخلافته بعد إقالته، وسيكون ذلك أقوى رد من «مورينيو» على قرار الإقالة، ويفتقد اليونايتد بول بوجبا ونيمانيا ماتيتش للإصابة، إلى جانب إيريك بيلى وسكوت مكتوميناى وفوسو منساه وديجو دالوت للإصابة أيضاً.

وفى التاسعة والنصف مساء تقام أيضاً 4 مباريات، فيلعب ليستر سيتى مع واتفورد، ويحل أستون فيلا، الذى يلعب له «تريزيجيه والمحمدى»، ضيفاً على تشيلسى، ويلتقى ساوثهامبتون نظيره نوريتش سيتى، فى حين يرحل وست هام لملاقاة ولفرهامبتون.