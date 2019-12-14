6 مواجهات قوية بالدورى الإنجليزى.. وشكوك حول مشاركة «صلاح» أمام واتفورد

تنطلق، اليوم، منافسات الجولة السابعة عشرة من الدورى الإنجليزى، التى تحمل 6 مباريات قوية، فى صراع الحفاظ على الصدارة والاقتراب من قمة البريميرليج، حيث تجمع أبرز المواجهات بين ليفربول متصدر جدول ترتيب المسابقة مع نظيره واتفورد، فى أول لقاء يخوضه الريدز بعد تأمين مقعده فى دور الـ16 من دورى أبطال أوروبا.

ويفتح ملعب أنفيلد أبوابه، فى الثانية والنصف عصراً، لاحتضان تلك المباراة الهامة وهى الموقعة التى يخوضها حامل لقب دورى أبطال أوروبا وعينه على تعزيز صدارته لجدول ترتيب الدورى الإنجليزى، بفارق 8 نقاط عن ليستر سيتى أقرب ملاحقيه، ومواصلة مسيرة اللاهزيمة منذ بداية الموسم الجارى. ويدخل ليفربول مباراته، تحت قيادة الألمانى يورجن كلوب، وهو منتشٍ بالفوز الحاسم الذى حققه على حساب ريد بول سالزبورج، فى الجولة السادسة والأخيرة من دورى أبطال أوروبا، والذى حجز به تذكرة التأهل إلى الدور التالى من المسابقة، الأمر الذى سيجعله يقاتل من أجل استكمال النتائج الإيجابية، والابتعاد بالصدارة عن ليستر سيتى ومانشستر سيتى المنافسين الأخطر منذ بداية الموسم. ورغم اكتمال صفوفه وامتلاكه تشكيلاً شبه مثالى، فمن المنتظر أن يستمر المدرب الألمانى يورجن كلوب فى عملية المداورة، والاعتماد على العناصر غير الأساسية منذ بداية الموسم، على أن يدفع بالثنائى ديفوك أوريجى وشيردان شاكيرى بجانب البرازيلى روبرتو فيرمينو، بدلاً من محمد صلاح وساديو مانى، رغبة فى منحهما راحة استعداداً لمنافسات كأس العالم للأندية، المقرر لها 18 من الشهر الجارى. فى المقابل، يخوض واتفورد موقعته بخطى مرتبكة، تحت قيادة مؤقتة لجل بيرسون، الذى يتولى مهام الفريق خلفاً للإسبانى المقال كيكى فلوريس سانشيز، إذ إن الفريق يعيش حالة من عدم الاستقرار، لتناوب عدد من المدربين على منصب المدير الفنى منذ بداية الموسم، بسبب تراجع النتائج، التى جعلته يتذيل جدول ترتيب الدورى الإنجليزى، حاصداً 9 نقاط فقط، من فوز وحيد و9 خسائر و6 تعادلات.

وتشهد الجولة السابعة عشرة من الدورى الإنجليزى، مواجهة ليستر سيتى ونورويتش سيتى، فى الخامسة مساء، على ملعب ووكرز، فى المباراة التى يخوضها الأول وعينه على الثلاث نقاط من أجل الاقتراب من الصدارة، التى يبتعد عنها بنحو 8 نقاط، بينما يبحث نورويتش سيتى عن مهرب من شبح الهبوط، لوجوده فى المركز قبل الأخير. ويلتقى تشيلسى بمنافسه بورنموث، فى الخامسة مساء، على ملعب ستامفورد بريدج، فى اللقاء الذى يخوضه السبيرز محتلاً المركز الرابع بـ29 نقطة، بينما يوجد بورنموث فى المرتبة الـ16، ولديه 16 نقطة فقط فى رصيده، بينما يصطدم بيرنلى ونيوكاسل يونايتد، فى الوقت ذاته، بملعب تيرف مور، ويدخل الأول موقعته من المركز الـ13 برصيد 18 نقطة، ويأتى نيوكاسل فى المركز الـ11 برصيد 22 نقطة.

ويواجه شيفيلد يونايتد نظيره أستون فيلا المحترف ضمن صفوفه أحمد المحمدى ومحمود حسن تريزيجيه، على ملعب برامال لين، ويدخل أبناء دين سميث اللقاء، وهم فى المركز الـ17، برصيد 15 نقطة، بينما يوجد شيفيلد يونايتد فى المركز الثامن برصيد 18 نقطة، وأخيراً يلتقى ساوثهامبتون بوست هام يونايتد، فى السابعة والنصف مساء، ويخوض لقاءه من المركز الـ18 برصيد 15 نقطة، بينما يوجد وست هام فى المركز الـ16 ممتلكاً العدد ذاته من النقاط.