6 مواجهات قوية بالدورى الإنجليزى.. وشكوك حول مشاركة «صلاح» أمام واتفورد

أحدث الأخبار
صلاح
تنطلق، اليوم، منافسات الجولة السابعة عشرة من الدورى الإنجليزى، التى تحمل 6 مباريات قوية، فى صراع الحفاظ على الصدارة والاقتراب من قمة البريميرليج، حيث تجمع أبرز المواجهات بين ليفربول متصدر جدول ترتيب المسابقة مع نظيره واتفورد، فى أول لقاء يخوضه الريدز بعد تأمين مقعده فى دور الـ16 من دورى أبطال أوروبا.
ويفتح ملعب أنفيلد أبوابه، فى الثانية والنصف عصراً، لاحتضان تلك المباراة الهامة وهى الموقعة التى يخوضها حامل لقب دورى أبطال أوروبا وعينه على تعزيز صدارته لجدول ترتيب الدورى الإنجليزى، بفارق 8 نقاط عن ليستر سيتى أقرب ملاحقيه، ومواصلة مسيرة اللاهزيمة منذ بداية الموسم الجارى. ويدخل ليفربول مباراته، تحت قيادة الألمانى يورجن كلوب، وهو منتشٍ بالفوز الحاسم الذى حققه على حساب ريد بول سالزبورج، فى الجولة السادسة والأخيرة من دورى أبطال أوروبا، والذى حجز به تذكرة التأهل إلى الدور التالى من المسابقة، الأمر الذى سيجعله يقاتل من أجل استكمال النتائج الإيجابية، والابتعاد بالصدارة عن ليستر سيتى ومانشستر سيتى المنافسين الأخطر منذ بداية الموسم. ورغم اكتمال صفوفه وامتلاكه تشكيلاً شبه مثالى، فمن المنتظر أن يستمر المدرب الألمانى يورجن كلوب فى عملية المداورة، والاعتماد على العناصر غير الأساسية منذ بداية الموسم، على أن يدفع بالثنائى ديفوك أوريجى وشيردان شاكيرى بجانب البرازيلى روبرتو فيرمينو، بدلاً من محمد صلاح وساديو مانى، رغبة فى منحهما راحة استعداداً لمنافسات كأس العالم للأندية، المقرر لها 18 من الشهر الجارى. فى المقابل، يخوض واتفورد موقعته بخطى مرتبكة، تحت قيادة مؤقتة لجل بيرسون، الذى يتولى مهام الفريق خلفاً للإسبانى المقال كيكى فلوريس سانشيز، إذ إن الفريق يعيش حالة من عدم الاستقرار، لتناوب عدد من المدربين على منصب المدير الفنى منذ بداية الموسم، بسبب تراجع النتائج، التى جعلته يتذيل جدول ترتيب الدورى الإنجليزى، حاصداً 9 نقاط فقط، من فوز وحيد و9 خسائر و6 تعادلات.
وتشهد الجولة السابعة عشرة من الدورى الإنجليزى، مواجهة ليستر سيتى ونورويتش سيتى، فى الخامسة مساء، على ملعب ووكرز، فى المباراة التى يخوضها الأول وعينه على الثلاث نقاط من أجل الاقتراب من الصدارة، التى يبتعد عنها بنحو 8 نقاط، بينما يبحث نورويتش سيتى عن مهرب من شبح الهبوط، لوجوده فى المركز قبل الأخير. ويلتقى تشيلسى بمنافسه بورنموث، فى الخامسة مساء، على ملعب ستامفورد بريدج، فى اللقاء الذى يخوضه السبيرز محتلاً المركز الرابع بـ29 نقطة، بينما يوجد بورنموث فى المرتبة الـ16، ولديه 16 نقطة فقط فى رصيده، بينما يصطدم بيرنلى ونيوكاسل يونايتد، فى الوقت ذاته، بملعب تيرف مور، ويدخل الأول موقعته من المركز الـ13 برصيد 18 نقطة، ويأتى نيوكاسل فى المركز الـ11 برصيد 22 نقطة.
ويواجه شيفيلد يونايتد نظيره أستون فيلا المحترف ضمن صفوفه أحمد المحمدى ومحمود حسن تريزيجيه، على ملعب برامال لين، ويدخل أبناء دين سميث اللقاء، وهم فى المركز الـ17، برصيد 15 نقطة، بينما يوجد شيفيلد يونايتد فى المركز الثامن برصيد 18 نقطة، وأخيراً يلتقى ساوثهامبتون بوست هام يونايتد، فى السابعة والنصف مساء، ويخوض لقاءه من المركز الـ18 برصيد 15 نقطة، بينما يوجد وست هام فى المركز الـ16 ممتلكاً العدد ذاته من النقاط.
ليفربول
0
:
0
02:30 PMالدوري الإنجليزي الممتاز
واتفورد
بيرنلي
0
:
0
05:00 PMالدوري الإنجليزي الممتاز
نيوكاسل يونايتد
شيفيلد يونايتد
0
:
0
05:00 PMالدوري الإنجليزي الممتاز
أستون فيلا
ليستر سيتي
0
:
0
05:00 PMالدوري الإنجليزي الممتاز
نوريتش سيتي
تشيلسي
0
:
0
05:00 PMالدوري الإنجليزي الممتاز
بورنموث
ساوثهامتون
0
:
0
07:30 PMالدوري الإنجليزي الممتاز
وست هام يونايتد
ميتز
0
:
0
06:30 PMالدوري الفرنسي الدرجة الأولى
مارسيليا
أنجيه
0
:
0
09:00 PMالدوري الفرنسي الدرجة الأولى
موناكو
بريست
0
:
0
09:00 PMالدوري الفرنسي الدرجة الأولى
نيس
تولوز
0
:
0
09:00 PMالدوري الفرنسي الدرجة الأولى
ستاد ريمس
أميان
0
:
0
09:00 PMالدوري الفرنسي الدرجة الأولى
ديجون
نيم أولمبيك
0
:
0
09:00 PMالدوري الفرنسي الدرجة الأولى
نانت
بايرن ميونخ
0
:
0
04:30 PMالدوري الألماني
فيردر بريمن
هيرتا برلين
0
:
0
04:30 PMالدوري الألماني
فرايبورج
ماينز 05
0
:
0
04:30 PMالدوري الألماني
بوروسيا دورتموند
بادربورن
0
:
0
04:30 PMالدوري الألماني
يونيون برلين
كولن
0
:
0
04:30 PMالدوري الألماني
باير ليفركوزن
فورتونا دوسلدورف
0
:
0
07:30 PMالدوري الألماني
لايبزيج
غرناطة
0
:
0
02:00 PMالدوري الإسباني
ليفانتي
ريال سوسييداد
0
:
0
05:00 PMالدوري الإسباني
برشلونة
أتلتيك بلباو
0
:
0
07:30 PMالدوري الإسباني
إيبار
أتلتيكو مدريد
0
:
0
10:00 PMالدوري الإسباني
أوساسونا
ضمك
0
:
0
02:35 PMالدوري السعودى الممتاز
الفيحاء
الاتحاد
0
:
0
06:45 PMالدوري السعودى الممتاز
الفيصلي
بريشيا كالتشيو
0
:
0
04:00 PMالدوري الإيطالي الدرجة الأولى
ليتشي
نابولي
0
:
0
07:00 PMالدوري الإيطالي الدرجة الأولى
بارما
جنوى
0
:
0
09:45 PMالدوري الإيطالي الدرجة الأولى
سامبدوريا
أدو دين هاج
0
:
0
07:30 PMدوري الدرجة الأولى الهولندي
جرونينجين
في في في فينلو
0
:
0
08:45 PMدوري الدرجة الأولى الهولندي
بى اى سى زفوله
فورتانا سيتارد
0
:
0
08:45 PMدوري الدرجة الأولى الهولندي
فالفايك
تفينتي أنشخيده
0
:
0
09:45 PMدوري الدرجة الأولى الهولندي
فيتيسه أرنهيم
ماريتيمو
0
:
0
05:30 PMالدوري البرتغالي الممتاز
بوافيستا
بنفيكا
0
:
0
08:00 PMالدوري البرتغالي الممتاز
نادي فاماليساو
فيتوريا سيتوبال
0
:
0
10:30 PMالدوري البرتغالي الممتاز
ديبورتيفو أفيس
تشايكور ريزا سبور
0
:
0
02:00 PMالدوري التركي الممتاز
قاسم باشا
جينتشلاربيرليجي
0
:
0
04:30 PMالدوري التركي الممتاز
جوزتيبي
جالاتا سراي
0
:
0
07:00 PMالدوري التركي الممتاز
أنقرة جوجو
استقلال طهران
0
:
0
01:45 PMدوري المحترفين الإيراني
نادي شاهين بوشهر
جول جوهار
0
:
0
02:30 PMدوري المحترفين الإيراني
ذوب آهن اصفهان
نادي بارس جنوبي جم لكرة القدم
0
:
0
03:00 PMدوري المحترفين الإيراني
نفط مسجد سليمان
صنعت نفط عبادان
0
:
0
03:10 PMدوري المحترفين الإيراني
ماشين سازي تبريز
سايبا
0
:
0
04:00 PMدوري المحترفين الإيراني
بیرسبولیس
الاتحاد المنستيري
0
:
0
03:00 PMالدوري التونسي
نادي المستقبل الرياضي بسليمان
نهضة بركان
0
:
0
07:00 PMالبطولة الوطنية المغربية
الدفاع الحسني الجديدي
النصر
0
:
0
03:05 PMدوري VIVA الكويت
العربي
العروبة
0
:
0
02:40 PMدوري المحترفين العماني
السويق
السيب
0
:
0
02:40 PMدوري المحترفين العماني
نادي عمان
فنجاء
0
:
0
05:30 PMدوري المحترفين العماني
النهضة
الرفاع
0
:
0
03:15 PMالدوري البحريني الممتاز
الحالة
المنامة
0
:
0
05:45 PMالدوري البحريني الممتاز
الشباب
الهلال
0
:
0
04:00 PMكأس العالم للأندية
الترجي
سي اف مونتيري
0
:
0
07:30 PMكأس العالم للأندية
السد
تعليقات الفيسبوك