مدرب نجوم المستقبل يكشف أسباب الصعود التاريخي للدوري الممتاز

أكد سعيد عبدالعزيز، المدرب العام لفريق نجوم المستقبل، في تصريحات تليفزيونية، أن فريقه كان يسعي للصعود منذ أول مباراة خاضها الفريق في دوري القسم الثاني، قائلاً " هدفنا منذ بداية الموسم هو الصعود للممتاز، بعد ما قدمنا موسم رائع، والحمد لله ربنا مضيعش تعبنا، وقدرنا نوصل للممتاز".

ووجه " عبدالعزيز " الشكر لجميع لاعبي فريقه علي الأداء الذي قدموه منذ بداية الموسم، وأنهم يستحقون الصعود وسنستعد جيداً للدوري الممتاز لتقديم مستوي يليق بأسم ومنظومة فريق نجوم المستقبل".

جديراً بالذكر أن فريق نجوم المستقبل نجح في الصعود للدوري الممتاز لأول مرة في تاريخه بعد الفوز علي فريق منتخب السويس بهدف نظيف، بعد ما خسر منافسه فريق الترسانة أمام فريق جمهورية شبين بالنتيجة نفسها.