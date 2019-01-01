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بالصور.. نجاة فريق غزل المحلة من حادث مروع

02:41 م | الأربعاء 21 أغسطس 2019
كتب: شادي ممدوح
بالصور.. نجاة فريق غزل المحلة من حادث مروع

حادث حافلة غزل المحلة

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نجا فريق غزل المحلة من الموت المحقق بسبب انقطاع "سلك الفرامل" الخاص بالأتوبيس المتجه بالفريق للأكاديمية البحرية بالإسكندرية مما أدى إلى اصطدامه بأربع سيارات ملاكي.

وأسفر الحادث الذي وقع بالقرب من مدينة دمنهور، عن تلف 4 سيارات وأتوبيس الفريق ودون أي خسائر بشرية. 

ويلعب فريق غزل المحلة بدوري المظاليم ويسعى للعودة إلى دوري الأضواء والشهرة مرة أخرى.

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