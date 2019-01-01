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شيشة ومشروبات كحولية في مركز شباب بالقليوبية.. والمديرية تفتح تحقيقًا عاجلًا

06:38 م | الأربعاء 28 أغسطس 2019
كتب: الوطن سبورت
شيشة ومشروبات كحولية في مركز شباب بالقليوبية.. والمديرية تفتح تحقيقًا عاجلًا

مركز شباب عزبة الجندي

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قرر الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، بإحالة اللجنة الإدارية لمركز شباب عزبة الجندي التابع لإدارة شباب قليوب للشئون القانونية للتحقيق.

وجاء ذلك بعد تقرير لجنة المتابعة الذي تفيد بوجود فرح يحتوي على مشروبات كحولية وشيشة، الأمر الذي لا يليق بمراكز الشباب والذوق العام للجمهور الذي اعتاد على أن تكون مراكز الشباب مراكز خدمية تراعي احتياجات الجمهور، وتمثل أمانا كاملا لأبنائهم.

جاء ذلك في إطار المتابعة المستمرة لمراكز الشباب حيث تشكلت لجنة متابعة برئاسة الاستاذ بهاء الدين محمد مدير ادارة قليوب والتي شملت مركز شباب عزبة الجندي التابع للإدارة وقامت اللجنة بكتابة تقرير مفصل عن المركز والتاكد من وجود مخالفات من عدمه وبناء عليه تم احاله مدير المركز والمشرف المالى للشئون القانونيه للتحقيق، بعد تحقق لجنة المتابعة من ذلك وتأتي المتابعات وسرعة الرد على الشكاوى والتحقق منها بناء على تعليمات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور علاء مرزوق محافظ القليوبية، بضرورة الاهتمام بها الخدمة المواطنين ومعاقبة المقصرين في حدود القانون.

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