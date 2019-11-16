بالصور.. رضا عبدالعال يتولى قيادة بلدية المحلة رسميا

أعلن نادي بلدية المحلة تولي رضا عبدالعال نجم الأهلى والزمالك السابق، المسؤولية الفنية للفريق، الذي يلعب في مجموعة بحري بدوري القسم الثاني، خلفا لكرم جابر الذي قدم استقالته عقب تعادله مع نظيره المنصورة في الجولة الأخيرة.

ويتواجد حاليا رضا عبدالعال داخل نادي البلدية بصحبة حسام بصل عضو مجلس إدارة النادي؛ لمشاهدة مباراة الفريق أمام عرب الرمل في بطولة كأس مصر؛ لمعرفة احتياجات الفريق ودراسة أحواله وإمكاناته.

ويعتبر رضا عبد العال من المدربين أصحاب الخبرات في دوري القسم الثاني، حيث قاد من قبل أندية دمنهور وطنطا ونبروه وجمهورية شبين سابقا.

ويحتل فريق البلدية في مجموعة بحري بالقسم الثاني، المركز العاشر برصيد نقطتين حيث شارك في 4 مباريات، تعادل مع دمنهور بملعب البلدية وخسر أمام الرجاء بمطروح ثم هزيمة بثلاثية أمام أبوقير للأسمدة في المحلة والتعادل أمام المنصورة.

البلدية تعاقد مع 10 لاعبين قبل بداية الموسم

كان النادي تعاقد مع عدد كبير من اللاعبين قبل بدء الموسم الجديد، يأتي على رأسهم محمد جمال ظهير أيسر الجزيرة، وحسام زين ظهير أيمن الجونة، وأحمد وفاء لاعب وسط فاركو، وعبد الحميد فؤاد صانع العاب مالية كفر الزيات، محمد مسعد لاعب وسط بتروجت، وأحمد رفعت ريفو لاعب وسط الجزيرة، وإسلام فتحي مهاجم العربي الكويتي، ومالك بابا ديوب لاعب الشمس، بالإضافة لكريم بدير لاعب المنصورة، وإبراهيم فاضل مدافع نادي مصر.