تركي آل الشيخ: لن ننسحب من الدوري.. وتعاقدنا مع لاعب عربي كبير

أعلن تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة السعودية، ومالك نادي "بيراميدز" عن تعاقد النادي مع لاعب عربي كبير في انتقالات يناير المقبلة، ومدافع بالدوري المصري، بالإضافة إلى التفاوض مع 4 لاعبين آخرين بالدوري.

وعن انسحاب "بيراميدز" من الدوري المصري، قال آل الشيخ، خلال مكالمة هاتفية مع الإعلامي مدحت شلبي، خلال حلقة برنامج "مساء بيراميدز"، عبر فضائية "بيراميدز"، أكد: "مش هنكون بنصرف فلوس وبنستثمر عشان منكملش، لكن مستوى التحكيم يحتاج نوع من التطوير".