سلة الأهلي تحصد لقب كأس مصر للسيدات

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سلة الأهلي للسيدات
حصد فريق كرة السلة بالنادي الأهلي، لقب بطولة كأس مصر للسيدات، على حساب سبورتنج، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم، الاثنين.
وتمكن الفريق الأحمر من حسم اللقاء الذي أقيم على صالة الشباب والرياضة بالسادس من أكتوبر بنتيجة 69 - 58، بعد مباراة قوية بين الفريقين.
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