كرة طائرة| الأهلي يكتسح الزمالك ويتأهل لنهائي كأس مصر

تأهل رجال الأهلي للكرة الطائرة لنهائي كأس مصر بعد الفوز على الزمالك في نصف النهائي بثلاثة أشواط نظيفة ليواجه طلائع الجيش في المباراة النهائية.

وسيطر الأهلي على مجريات المباراة بشكل كامل، وظهر التفوق الواضح للاعبي المارد الأحمر قبل أن يحسموا اللقاء بثلاثة أشواط نظيفة بنتائج (25-22) (25-21) (25-17).

وحصد الأهلي لقب الدوري وبطولة إفريقيا وينافس على لقب الكأس من أجل تحقيق الثلاثية.

ويواجه الأهلي نظيره طلائع الجيش في نهائي الكأس، علما بأن رجال الأهلي قد توجوا بلقب بطولة أفريقيا منذ أيام على حساب الفريق العسكري.