بالصور| أسرة حسني مبارك تحضر افتتاح بطولة أفريقيا للجمباز

ننشر أول صور لأسرة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، التى وصلت إلى استاد القاهرة منذ قليل لحضور حفل افتتاح البطولة الإفريقية للجمباز، التي ستقام بعد قليل علي الصالة المغطاة رقم 1 باستاد القاهرة.

ووصلت سوزان مبارك حرم الرئيس الأسبق، ونجلاها علاء وجمال، وزوجة جمال، خديجة الجمال، لمتابعة فريدة جمال مبارك "حفيدة" الرئيس الأسبق، في العرض الافتتاحي لبطولة افريقيا رقم ١٤ للجمباز الإيقاعي والترامبولين، والمقرر إقامته في تمام الثالثة عصر اليوم الخميس في صالة ١ باستاد القاهرة الدولي.