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وزير الرياضة يشهد تتويج الفائزين ببطولة الجونة للاسكواش

اليوم PM 09:53
كتب: محمد خيري
وزير الرياضة يشهد تتويج الفائزين ببطولة الجونة للاسكواش

وزير الرياضة يشهد تتويج الفائزين ببطولة الجونة للاسكواش

قام المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة ،مساء اليوم الجمعة، بتسليم كأس بطولة الجونة الدولية للإسكواش إلى اللاعبة رنيم الوليلي المصنفة الثانية على العالم بعد تغلبها على منافستها نور الشربيني المصنفة الأولى عالميا، وذلك في المباراة النهائية للبطولة التي جمعت بينهما على ملعب الزجاجي بالمارينا بالجونة وانتهت بفوز رنيم الوليلي بنتيجة 3-1 في مجموع الأشواط.

كما سلم وزير الرياضة كأس البطولة في منافسات الرجال إلى اللاعب مروان الشوربجي المصنف الرابع عالميا بعد فوزه على اللاعب المصري على فرج المصنف الثالث على العالم بنتيجة 3-0 في مجموع الأشواط.

وكان وزير الشباب والرياضة قد شهد برفقة كل من الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة واللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر نهائي بطولة الجونة الدولية للإسكواش والتي أقيمت فى الفترة 18 – 27 إبريل الجاري، وذلك بحضور المهندس محمد السويدي رئيس ائتلاف دعم مصر، رئيس اتحاد الصناعات، والمهندس سميح ساويرس رئيس مجلس إدارة منتجع الجونة السياحي، ورجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، ومجموعة من رعاة البطولة وممثلي الاتحاد الدولي للإسكواش.

وقدم وزير الشباب والرياضة التهنئة إلى جميع اللاعبين المصريين على المشاركة المتميزة في بطولة الجونة الدولية للإسكواش، مشيداً بمستوى تنظيم البطولة والخروج بها في أفضل صورة تؤكد قدرة مصر التنظيمية لكبري البطولات.

كما هنأ الوزير اللاعبة رنيم الوليلي واللاعب مروان الشوربجي على الفوز بلقب بطولة الجونة الدولية للإسكواش ، لافتا إلى تميز لاعبي مصر في تلك اللعبة وتربعهم على عرض التصنيف العالي للإسكواش .

وأكد «عبد العزيز» أن بطولة الجونة الدولية للإسكواش تعد بطولة رائدة على مستوى الألعاب الفردية، لافتاً أن مصر تحتاج إلى استضافة المزيد من تلك البطولات التي تخدم القطاع السياحي.

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