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رسميا| الأهلي بطلا لدوري اليد بعد مباراة فاصلة أمام الزمالك

منذ 25 دقيقة
كتب: نانسي علي
رسميا| الأهلي بطلا لدوري اليد بعد مباراة فاصلة أمام الزمالك

قمة اليد

حقق فريق كرة اليد بالنادي الأهلي، لقب بطولة دوري المحترفين، بعد فوزه في المباراة الفاصلة على غريمه التقليدي الزمالك، اليوم، الاثنين، بنتيجة 27-26

وسيطر الفريق الأحمر على اللقاء منذ بدايته، ليتمكن من حسم الشوط الأول لصالحه بفارق كبير بنتيجة 16 - 9، قبل أن يحاول الزمالك العودة في الشوط الثاني، إلا أن لاعبو الأهلي تمكنوا من انهاء اللقاء بنتيجة 27-26 ليتوجوا باللقب المحلي.

وكان الفريقان احتكما لمباراة فاصلة بعد تساويهما في عدد النقاط والمواجهات المباشرة.

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