رسميا| الأهلي بطلا لدوري اليد بعد مباراة فاصلة أمام الزمالك

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قمة اليد
حقق فريق كرة اليد بالنادي الأهلي، لقب بطولة دوري المحترفين، بعد فوزه في المباراة الفاصلة على غريمه التقليدي الزمالك، اليوم، الاثنين، بنتيجة 27-26
وسيطر الفريق الأحمر على اللقاء منذ بدايته، ليتمكن من حسم الشوط الأول لصالحه بفارق كبير بنتيجة 16 - 9، قبل أن يحاول الزمالك العودة في الشوط الثاني، إلا أن لاعبو الأهلي تمكنوا من انهاء اللقاء بنتيجة 27-26 ليتوجوا باللقب المحلي.
وكان الفريقان احتكما لمباراة فاصلة بعد تساويهما في عدد النقاط والمواجهات المباشرة.
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