جيهان حسن تفوز بالميدالية الفضية في بطولة أفريقيا لرفع الأثقال البارالمبية

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جيهان حسن
توجت جيهان حسن، بالميدالية الفضية في بطولة افريقيا لرفع الاثقال البارالمبية في الجزائر لوزن -79 كجم، والمقامة خلال الفترة من 8 إلى 13 أغسطس الجاري.
وكان بالأمس، قد توجت فاطمة قرني بذهبية بطولة إفريقيا ونجحت في التتويج بالذهبية لوزن 61 كجم، برفع ثقل قدره 106 كجم، ببطولة أفريقيا وحققت البطله الأوليمبية والعالمية فاطمه عمر ذهبيه افريقيا لرفع الأثقال البارليمبيه وزن -67 ك رقم افريقي جديد 135
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