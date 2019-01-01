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مصر تهزم تركيا بالقاضية وتفوز بتنظيم بطولة العالم للطائرة

اليوم AM 10:24
كتب: عثمان إبراهيم
مصر تهزم تركيا بالقاضية وتفوز بتنظيم بطولة العالم للطائرة

الكرة الطائرة - صورة أرشيفية

نقلا عن العدد الورقي

قرر الاتحاد الدولى للكرة الطائرة إسناد تنظيم بطولة العالم للكرة الطائرة ناشئات تحت 18 عاماً، إلى مصر، والتى ستقام صيف العام المقبل 2019، وواجهت مصر منافسة قوية مع الملفين التركى والإيطالى، قبل أن يختار الاتحاد الدولى الملف المصرى لكى يسند إليها تنظيم البطولة التى تضم 24 منتخباً.

وبذل الدكتور عمرو علوانى، رئيس الاتحاد الأفريقى وأمين صندوق الاتحاد الدولى، جهداً كبيراً فى إقناع آرى جارسيا رئيس الاتحاد الدولى بمنح التنظيم للفراعنة، وتفضيل ملفها على إيطاليا فى تنظيم بطولة الناشئات، وقرر الاتحاد المصرى للكرة الطائرة تغيير برنامج إعداد ناشئات مصر خلال الفترة المقبلة استعداداً لمونديال الناشئات، وسيجتمع إيهاب على، المدير الفنى لمنتخب الناشئات، مع شريف الشمرلى، مدير المنتخبات الوطنية، لوضع تصورهما حول برنامج إعداد منتخب مصر للناشئات، وعرضه على مجلس الإدارة تمهيداً لاعتماده.

وأكد عمرو مخلوف، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة الطائرة، أن الهدف تأهل منتخب الناشئات إلى ربع نهائى بطولة العالم التى ستستضيفها مصر، مضيفاً أنه سيتم عمل معسكرات تدريبية مشتركة مع أكثر من منتخب من الذين سيتأهلون إلى البطولة، وسيرغبون فى خوض معسكر داخل مصر التى ستستضيف البطولة، وأوضح «مخلوف» أن الاتحاد الدولى للكرة الطائرة سيبعث وفداً لتفقد الملاعب والمنشآت، ثم الاجتماع مع الاتحاد المصرى تمهيداً لتحديد موعد انطلاق البطولة فى صيف العام المقبل.

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