مصر تهزم نيوزيلندا ببطولة العالم لكرة الماء

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منتخب كرة الماء
حقق المنتخب الوطني لكرة الماء، فوزا كبيرا على المنتخب النيوزيلندي بنتيجة 14-4 خلال المباراة التي أقيمت ضمن منافسات بطولة كأس العالم تحت 18 سنة المقامة حاليا بالمجر خلال الفترة من 11 وحتى 19 أغسطس الجاري.
كان منتخب الشباب اكتسح الأرجنتين 22-6 قبل الفوز على نظيره السعودي بنتيجة 36-1، بعد خسارته أمام مونتينجرو بنتيجة 21 - 4، ثم من منتخب أستراليا بنتيجة 11 - 7، في أول لقاءات البطولة، قبل أن يتعادلوا مع جنوب أفريقيا بنتيجة 14 - 14، قبل أن يخسر منتخبنا مجددا من نظيره البرازيلي بنتيجة 12 - 8.
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