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تقى هشام تحقق ذهبيتي بطولة إفريقيا للكاراتيه

اليوم PM 07:53
كتب: محمد خيري
تقى هشام تحقق ذهبيتي بطولة إفريقيا للكاراتيه

تقى هشام

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حققت تقى هشام لاعبة المنتخب الوطني للكاراتيه، ميداليتين ذهبيتين ببطولة أفريقيا للكاراتيه المقامة حاليا في روندا، بفردي الكاتا شابات.

وفازت تقى على بطلة ناميبيا في المباراة النهائية للبطولة الأفريقية للكراتيه.

كما توج كريم وليد بالميدالية الذهبية  في فردي الكاتا شباب بعد فوزه علي بطل الجزائر في نهائي بطولة افريقيا للكاراتية .

وتشارك مصر في البطولة ببعثة مكونة من 31 لاعبا ولاعبة، بواقع 12 لاعبا ولاعبة في بطولة الشباب و 19 لاعبا ولاعبة في بطولة الكبار. 

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