الوطن سبورت

أحدث الأخبار

أخر الأخبار

«تركي آل الشيخ»: "بيراميدز مازال في صدارة الدوري"

نص ما قاله البدري.. وتعليقه على التحكيم خلال مواجهة سموحة وبيراميدز

«بيراميدز» يدرس مخاطبة اتحاد الكرة بسبب إدارة «البنا» للقاء «سموحة»

«كوم» يقود هجوم الترجى أمام الاتحاد السكندري

«استعدادًا لبطولة العالم».. «طائرة الفراعنة» تصل إلى «بلغاريا»

اليوم PM 06:41
كتب: إسلام حجازي
«استعدادًا لبطولة العالم».. «طائرة الفراعنة» تصل إلى «بلغاريا»

منتخب الطائرة

أخبار متعلقة

وصلت بعثة المنتخب الوطني الأول للكرة الطائرة إلى بلغاريا، من أجل الدخول في معسكر مغلق، في إطار الاستعدادا لبطولة العالم، المقرر إقامتها في شهر سبتمبر الحالي.

وتواجد في قائمة المنتخب كل من:

عبد الله عبد السلام - حسام يوسف - هشام يسرى - محمد عادل - عبد الحليم فهيم - رشاد شبل - عبد الرحمن سعودي - شريف محمد - أحمد عبد العال - أحمد عبد العال "درنكة" - محمد الحسيني - أحمد سعيد - مصطفى دبشة - أحمد صلاح - عمر نجيب .

وشهدت القائمة استبعاد الثنائي، رضا هيكل وأحمد ضياء بسبب التجنيد.

أخبار قد تعجبك

«كهربا» يخضع للتحقيق فى الزمالك.. ونجل رئيس النادى يراقب اللاعبين

استطلاع رأى

  • أوليمبياكوس

    أوليمبياكوس

  • -

    :

    -

    08:30 PM

    الدوري اليوناني
  • جيانينا

    جيانينا

  • الأهلي

    الأهلي

  • -

    :

    -

    09:00 PM

    الدوري المصري
  • الإنتاج الحربي

    الإنتاج الحربي

  • الترجي

    الترجي

  • -

    :

    -

    09:00 PM

    البطولة العربية
  • الاتحاد السكندري

    الاتحاد السكندري

  • كارديف

    كارديف

  • 2

    :

    3

    02:30 PM

    الدوري الإنجليزي
  • أرسنال

    أرسنال

  • بيرنلي

    بيرنلي

  • 0

    :

    2

    05:00 PM

    الدوري الإنجليزي
  • مانشستر يونايتد

    مانشستر يونايتد

  • واتفورد

    واتفورد

  • 2

    :

    1

    05:00 PM

    الدوري الإنجليزي
  • توتنهام

    توتنهام

  • بيراميدز

    بيراميدز

  • 1

    :

    1

    06:00 PM

    الدوري المصري
  • سموحة

    سموحة

  • قاسم باشا

    قاسم باشا

  • 2

    :

    1

    06:15 PM

    الدوري اليوناني
  • أنقرة جوجو

    أنقرة جوجو

  • باوك

    باوك

  • 1

    :

    0

    06:15 PM

    الدوري اليوناني
  • بانيونيوس

    بانيونيوس

  • هويسكا

    هويسكا

  • 2

    :

    8

    06:30 PM

    الدوري الأسباني
  • برشلونة

    برشلونة

الأكثر قراءة

بالمستندات| اللجنة الأولمبية تشكل لجنة استماع في أزمة عمومية الزمالك

عاجل| مرتضى يعلن إيقاف كهربا لأجل غير مسمى بسبب«صور وتسجيلات»

عاجل| بالصور.. صلاح يصل إلى مطار القاهرة بدون حراسة خاصة
«أبوريدة» يحذر أعضاء اتحاد الكرة من غضب «صلاح»