«استعدادًا لبطولة العالم».. «طائرة الفراعنة» تصل إلى «بلغاريا»

وصلت بعثة المنتخب الوطني الأول للكرة الطائرة إلى بلغاريا، من أجل الدخول في معسكر مغلق، في إطار الاستعدادا لبطولة العالم، المقرر إقامتها في شهر سبتمبر الحالي.

وتواجد في قائمة المنتخب كل من:

عبد الله عبد السلام - حسام يوسف - هشام يسرى - محمد عادل - عبد الحليم فهيم - رشاد شبل - عبد الرحمن سعودي - شريف محمد - أحمد عبد العال - أحمد عبد العال "درنكة" - محمد الحسيني - أحمد سعيد - مصطفى دبشة - أحمد صلاح - عمر نجيب .

وشهدت القائمة استبعاد الثنائي، رضا هيكل وأحمد ضياء بسبب التجنيد.