عمر عصر يحصل على لقب أفضل لاعب في الدوري الألماني

حصل عمر عصر لاعب المنتخب الوطني لتنس الطاولة والمحترف فى صفوف ديسولدورف الألمانى بطل دورى أبطال أوروبا، على لقب أفضل لاعب في الدوري الألماني بعد سلسلة من النتائج المتميزة مع فريقة منذ انطلاق الموسم الجاري.

وأعرب "عصر" عن سعادته بالحصول على هذا اللقب لأول مرة في حياته، متمنيا أن يواصل التألق في الفترة المقبلة.

ويعد "عصر" من أفضل لاعبي تنس الطاولة في تاريخ مصر، خصوصا بعد دخولة في منافسة على المراكز الأولى في التصنيف العالمي للعبة.