«عبد الرحمن» يحصد الذهبية الثالثة لمصر في بطولة العالم لـ «الووشو كونغ فو»

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صورة أرشيفية
نجح أحمد عبد الرحمن لاعب المنتخب الوطني لـ «الووشو كونغ فو»، فى إضافة الميدالية الذهبية الثالثة لمصر، فى بطولة العالم للتايجي المقامة حاليًا ببلغاريا بعد أن توج بالمركز الأول في اليوم الأخير.
كما حصدت سلمى صلاح ميدالية برونزية وأخرى فضية، وحققت نسمة عمر ميدالية فضية، وحصدت سارة صلاح ميدالية فضية، بينما حصل حسن خليفة على الميدالية البرونزية وحصد محمد ناجى الميدالية الفضية.
ومن المقرر أن تصل بعثة منتخب مصر للووشو كونغ فو للقاهرة في الساعة الواحدة والنصف ظهر غد الأربعاء، قادمة من بلغاريا بعد انتهاء البطولة.
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