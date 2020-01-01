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الأحد.. مؤتمر صحفي للإعلان عن إشهار الاتحاد المصري لـ«ستريت ورك أوت»

اليوم AM 08:31
كتب: إبراهيم منصور
الأحد.. مؤتمر صحفي للإعلان عن إشهار الاتحاد المصري لـ«ستريت ورك أوت»

وزير الرياضة

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بحضور وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، يشهد مسرح الوزارة، في تمام الساعة الخامسة مساء بعد غدًا الأحد المؤتمر الصحفي الخاص بالإعلان عن إشهار الاتحاد المصري لـ «ستريت ورك أوت»، وإعلان تنظيم مصر لبطولة العالم ديسمبر الجاري بمشاركة 20 دولة، وبحضور كبار النقاد الرياضيين والشخصيات العامة بالوسط الرياضي المصري.

وتعتبر رياضة ستريت وورك أوت «street workout»، رياضة جديدة بدأت تفرض نفسها، ويكثر الإقبال عليها من قبل الشباب وتمارس في الهواء الطلق، وخصوصًا في الحدائق العامة.

واللعبة عبارة عن نظام من التمارين في عدة مستويات من الجهد المبذول، التي تساعد على تعزيز الصحة وتطوير القوة والقدرة على التحمل، وتعتمد على استخدام وزن الجسم لتدريب قوة العضلات واللياقة البدنية واستخدام وزن الجسم لتدريب قوة العضلات واللياقة البدنية.

ويعتمد اللاعبين على إظهار مؤهلاتهم الرياضية وخفة الجسم من خلال ممارستها سواء على الارض، أو على قضبان مثبتة على شكل مرمى كرة القدم، ليقوم اللاعب بالتفنن في تجسيد حركات فنية، تتطلب جرأة ولياقة بدنية.

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