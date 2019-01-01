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كرة يد.. الزمالك بطلًا لدوري اليد بعد الفوز على الأهلي 21/18

08:36 م | الأحد 28 أبريل 2019
كتب: أحمد موسى
كرة يد.. الزمالك بطلًا لدوري اليد بعد الفوز على الأهلي 21/18

الأهلي والزمالك

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توج الزمالك بلقب دوري كرة اليد بعد الفوز على الأهلي بنتيجة 21-18 خلال المباراة، التي جمعتهما في مباراة تحديد بطل اللقب.

الأهلي أنهى شوط المباراة الأول متقدمًا بنتيجة 11-10 على الزمالك، قبل أن ينجح الفارس الأبيض في العودة للقاء بقوة في شوط المباراة الثاني.

وواصل الزمالك تفوقه على الأهلي في كرة اليد، بعد أن فاز على المارد الأحمر في كأس السوبر الأفريقي منذ أسابيع.

 

 

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