كرة يد.. الزمالك بطلًا لدوري اليد بعد الفوز على الأهلي 21/18

أحدث الأخبار
الأهلي والزمالك
توج الزمالك بلقب دوري كرة اليد بعد الفوز على الأهلي بنتيجة 21-18 خلال المباراة، التي جمعتهما في مباراة تحديد بطل اللقب.
الأهلي أنهى شوط المباراة الأول متقدمًا بنتيجة 11-10 على الزمالك، قبل أن ينجح الفارس الأبيض في العودة للقاء بقوة في شوط المباراة الثاني.
وواصل الزمالك تفوقه على الأهلي في كرة اليد، بعد أن فاز على المارد الأحمر في كأس السوبر الأفريقي منذ أسابيع.
ليستر سيتي
3
:
0
01:00 PMالدوري الإنجليزي
أرسنال
بيرنلي
0
:
1
03:05 PMالدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي
مانشستر يونايتد
1
:
1
05:30 PMالدوري الإنجليزي
تشيلسي
رايو فاليكانو
1
:
0
08:45 PMالدوري الأسباني
ريال مدريد
الزمالك
1
:
0
09:00 PMالكونفدرالية
النجم الساحلي
تعليقات الفيسبوك