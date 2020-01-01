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سمر حسين تضيف 3 ذهبيات لمصر في البطولة الأفريقية لرفع الأثقال

02:27 م | الإثنين 29 أبريل 2019
كتب: عثمان إبراهيم
سمر حسين تضيف 3 ذهبيات لمصر في البطولة الأفريقية لرفع الأثقال

سمر حسين تضيف 3 ذهبيات لمصر في البطولة الأفريقية لرفع الأثقال

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نجحت الرباعة المصرية سمر حسين في إضافة 3 ميداليات ذهبية لمصر في منافسات وزن 87 كجم بالبطولة الأفريقية لرفع الأثقال والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

وتمكنت "سمر" من رفع 103 كجم في الخطف لتحسم المركز الأول والميدالية الذهبية، وكررت الأمر في الكلين ونالت الذهبية الخاصة به بعد رفع 125 كجم، لتحصل على الذهبية الثالثة في المجموع بإجمالي 228 كجم.

 

 

 

وجمعت الربّاعة التونسية أمينة بنت موسى برونزيتين وفضية، بعد أن نالت فضية الخطف بعد رفع 86 كجم، وبرونزيتي الكلين والمجموع بعد نجاحها في رفع 100 كجم في الكلين، لتحصل على مجموع 186 كجم.

وتفوقت الربّاعة الكاميرونية كليمينتين ميوكي يوجني بنيل فضيتين وبرونزية، بعد أن اكتفت ببرونزية الخطف بعد رفع 85 كجم، وفضيتي الكلين والمجموع حيث رفعت 115 كجم في الكلين، والمجموع بإجمالي 200 كجم.

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