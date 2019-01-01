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تقارير: كريم عٌريبي يرفض عرض الأهلي

04:27 م | السبت 11 مايو 2019
كتب: حسن مظهر الدسوقي
تقارير: كريم عٌريبي يرفض عرض الأهلي

عريبي

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كشفت تقارير تونسية عن رفض كريم عريبي لاعب النجم الساحلي عرض من النادي الأهلي من أجل الإنضمام للقلعة الحمراء بداية من الموسم الجديد، خاصة بعدما فتح الأهلي المجال لضم لاعبين مُهاجمين بداية من الموسم القادم، من أجل المُنافسة بقوة على دوري أبطال أفريقيا.

الأهلي دخل في مفاوضات مع عريبي لإنعاش هجوم القلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة، خاصة بعدما تراجع أداء وليد أزارو وإقتراب رحيله عن القلعة الحمراء بسبب عدم إرضاء طموحات جماهير الأهلي خلال الموسم الجاري، وعدم تقديم مايجعله يستمر مع المارد الأحمر.

الصريح التونسية أكدت أن عريبي لم يكن متحمسا لعرض الأهلي مُفسرًا ذلك بأنه يفضل مواصلة المشوار مع "ليتوال" باعتبار أن الدوري التونسي أفضل من المصري بكثير.

وتابعت بأن اللاعب يُفضل أيضًا الإحتراف الخارجي من بوابة النجم وليس من خلال الأهلي.

وساهم اللاعب بشكل كبير مع فريقه التونسي في الحصول على بطولة كأس زايد بعدما سجل هدفًا في النهائي أمام الهلال السعودي، وساهم أيضًا في تأهل فريقه لنصف نهائي الكونفدرالية ولكن تغيب أمام الزمالك بعدما حصل على بطاقة حمراء أمام الهلال السوداني في ربع نهائي البطولة.

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