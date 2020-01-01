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مصر تفوز بتنظيم بطولة أفريقيا للريشة الطائرة 2020

01:32 ص | السبت 25 مايو 2019
كتب: محمد خيري
مصر تفوز بتنظيم بطولة أفريقيا للريشة الطائرة 2020

الريشة الطائرة

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نجح اتحاد الريشة الطائرة برئاسة هشام التهامي، في الحصول على شرف تنظيم بطولة أفريقيا للكبار والمزمع إقامتها فبراير 2020، بعد منافسة قوية مع دول "أوغندا وجنوب أفريقيا وموريشيوس".

وجاء فوز مصر بالتنظيم ضمن فعاليات أعمال الجمعية العمومية للاتحاد الأفريقي، والمقامة على هامش الجمعية العمومية للاتحاد الدولي بمدينة "نانجينج" الصينية، خلال الفترة من 21 وحتى 25 مايو الجاري.

وأكد "التهامي" فخره واعتزازه بفوز مصر بالتنظيم لاسيما أنه جاء بعد منافسة قوية مع دول لها باع كبير في تنظيم بطولات اللعبة بالقارة السمراء.

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