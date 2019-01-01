الكاراتيه يفوز بـ4 ذهبيات فى أول أيام البطولة الأفريقية ببتسوانا

نجح منتخب الكاراتيه في تحقيق 4 ميداليات ذهبية فى أول أيام البطولة الأفريقية المقامة ببتسوانا، والتي سوف تستمر حتى 16 يوليو الجارى.

وفاز بالميداليات لصالح منتخب مصر كل من شروق الحناوى وكريم غالى، وياسمين الجويلى، ونورسين على.

يذكر أن منتخب الكاراتيه للناشئين والشباب حقق المركز الثانى بمنافسات دورى الشباب، الذى أقيم بكرواتيا بعد حصد 10 ميداليات في البطولة.

وتعتبر الـ10 ميداليات مقسمة إلى 4 ذهبيات وفضيتين، و4 برونزيات، في البطولة.

جيانا فاروق تغادر إلى بتسوانا للمشاركة مع منتخب الكاراتيه

وفي سياق أخر، سافرت جيانا فاروق بطلة مصر في الكاراتية إلى بتسوانا ضمن بعثة منتخب مصر، وذلك من أجل المشاركة في بطولة أفريقيا.

وتحاول فاروق في إقتناص الميدالية الذهبية، من أجل صدارة التصنيف العالمي والأوليمبي.

يذكر أن حضر وداع البطلة المصرية أثناء السفر، فريق عمل روابط الرياضية والوكيل الحصرى للاعبة.

كما توجهت بطلة مصر بالشكر للجميع وفي مقدمتهم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة و محمد الدهراوي رئيس الاتحاد المصرى للكاراتية.