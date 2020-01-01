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"فراعنة اليد" يكتسح السويد ويتصدر مجموعة الموت بكأس العالم للشباب

02:52 م | الجمعة 19 يوليو 2019
كتب: إسلام حجازي
"فراعنة اليد" يكتسح السويد ويتصدر مجموعة الموت بكأس العالم للشباب

منتخب مصر لليد تحت 21 عامًا

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حقق منتخب الشباب لكرة اليد فوزًا كبيرا على حساب السويد بنتيجة 32/22، في المباراة التي أقيمت بينهما في كأس العالم للشباب لكرة اليد تحت 21 عامًا، ليتصدر المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط.

واستطاع المنتخب الوطني تحقيق نتائج رائعة منذ أن انطلقت البطولة، إذ فاز على منتخب استراليا بنتيجة 44/17، ثم بعد ذلك الفوز على نيجيريا في المباراة الثانية بنتيجة 47/30.

ويتبقى للفراعنة مباراتين في دور المجموعات، إذ من المقرر أن يواجه المنتخب كوريا الجنوبية غدًا السبت، فيما يختتم المباريات يوم الإثنين أمام منتخب فرنسا.

وتضم قائمة منتخب اليد كل من: عبد الرحمن حميد، وعبد العزيز إيهاب وشهاب عبد الله وحسن وليد وسيف الدرع، وأحمد هشام وأحمد راضى ومحسن رمضان وعمر خالد وعمر سامى وخالد وليد وياسر محمد، عبد الرحمن طه وحازم ممدوح ومحمد الأزهري ووجلال خورشيد.

الفراعنة يبحثون عن صدارة المجموعة

ويكثف المنتخب الوطني جهوده من أجل تصدر المجموعة الثانية وتفادي مواجهة إسبانيا صاحبة الأرض أو صربيا في الدور الثاني.

ويخوض المنتخب الوطني مباراته أمام كوريا الجنوبية السبت المقبل، في تمام الساعة السابعة مساءً، فيما ستقام المباراة الختامية في دور المجموعات الإثنين المقبل أمام فرنسا، في تمام الساعة الثانية ظهرًا.

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