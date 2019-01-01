أحدث الأخبار

أخر الأخبار

إسلام عيسى يظهر لأول مرة في تدريبات بيراميدز

تقارير: عمرو وردة يقترب من بيراميدز بعد استغناء باوك اليوناني عنه

مصادر: محمد عادل يدير مباراة الزمالك والإسماعيلي ومعروف للأهلي والمقاولون

عاجل.. منتخب مصر يتأهل لدور الـ 8 ببطولة العالم لليد بعد الفوز على صربيا

بث مباشر.. مشاهدة مباراة مصر وصربيا في بطولة العالم لشباب كرة اليد

01:52 م | الأربعاء 24 يوليو 2019
كتب: إسلام حجازي
بث مباشر.. مشاهدة مباراة مصر وصربيا في بطولة العالم لشباب كرة اليد

بث مباشر مباراة مصر وصربيا لكرة اليد

أخبار متعلقة

يخوض منتخب مصر للشاب لكرة اليد مباراة مرتقبة أمام صربيا، في بطولة العالم تحت 21 عامًا والمقامة حاليا في إسبانيا، في تمام الساعة الثانية والربع ظهرا، بمنافسات دور الـ 16 بالبطولة.

ومن المقرر أن تنقل قناة الاتحاد الدولي لكرة اليد مباراة منتخب مصر أمام صربيا.

ويأمل طارق محروس المدير الفني للمنتخب الوطني أن يواصل لاعبوه النتائج المميزة، في البطولة وتخطي عقبة صربيا، لتحقيق الهدف الأكبر وهو حصد ميدالية في البطولة.

نتائج رائعة لمصر في بطولة العالم

وحقق المنتخب الوطني نتائج مبهرة منذ أن انطلقت البطولة، فتصدر الفراعنة المجموعة الثانية بالعلامة الكاملة بعد الفوز على أستراليا بنتيجة 44 - 17، ثم الفوز على نيجيريا بنتيجة 47 - 30، ثم السويد بنتيجة 32 - 22، فضلا عن كوريا الجنوبية بنتيجة 38 - 36، وأخيرًا هزيمة فرنسا بنتيجة 37 - 32 فى ختام دور المجموعات.

على الجانب الآخر، يدخل منتخب صربيا المباراة بعدما احتل المركز الرابع في المجموعة الأولى، حاصدا 4 نقاط، من فوزين و3 هزائم، واستهل مبارياته بالفوز على اليابان 21 - 19، ثم الفوز على أمريكا 36 - 19،ثم تراجعت نتائج المنتخب فخسر من إسبانيا 29 - 26، والخسارة من سلوفينيا 30 - 28، والهزيمة أيضًا من تونس 29 - 23.

أخبار قد تعجبك

الأهلى مع المقاولون فى موقعة التتويج بالدوري

استطلاع رأى

  • الزمالك

    الزمالك

  • 0

    :

    0

    08:00 PM

    الدوري المصري الممتاز
  • الإسماعيلي

    الإسماعيلي

  • المقاولون العرب

    المقاولون العرب

  • 0

    :

    0

    08:00 PM

    الدوري المصري الممتاز
  • الأهلي

    الأهلي

  • ريال مدريد

    ريال مدريد

  • 2

    :

    2

    01:00 AM

    الكأس الدولية للأبطال
  • آرسنال

    آرسنال

  • بايرن ميونخ

    بايرن ميونخ

  • 1

    :

    0

    03:00 AM

    الكأس الدولية للأبطال
  • ميلان

    ميلان

  • ديبورتيفو جوادالاخارا

    ديبورتيفو جوادالاخارا

  • 0

    :

    0

    03:00 AM

    الكأس الدولية للأبطال
  • أتلتيكو مدريد

    أتلتيكو مدريد

  • يوفنتوس

    يوفنتوس

  • 1

    :

    1

    01:30 PM

    الكأس الدولية للأبطال
  • إنتر ميلان

    إنتر ميلان

الأكثر قراءة

خاص.. رئيس الزمالك لخالد جلال: "كان يوم أسود يوم ماجيت.. ضيعت مني الدوري"

ممدوح عباس لـ حسام البدري: ربنا يكملك بعقلك.. والمقاولون هيكسب الأهلي

بالصور| انفراد.. عقود توقيع مجدي أفشة لـ الأهلي
الزمالك ينتظر المصير أمام الإسماعيلى الليلة