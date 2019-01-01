بث مباشر.. مشاهدة مباراة مصر وصربيا في بطولة العالم لشباب كرة اليد

يخوض منتخب مصر للشاب لكرة اليد مباراة مرتقبة أمام صربيا، في بطولة العالم تحت 21 عامًا والمقامة حاليا في إسبانيا، في تمام الساعة الثانية والربع ظهرا، بمنافسات دور الـ 16 بالبطولة.

ومن المقرر أن تنقل قناة الاتحاد الدولي لكرة اليد مباراة منتخب مصر أمام صربيا.

ويأمل طارق محروس المدير الفني للمنتخب الوطني أن يواصل لاعبوه النتائج المميزة، في البطولة وتخطي عقبة صربيا، لتحقيق الهدف الأكبر وهو حصد ميدالية في البطولة.

نتائج رائعة لمصر في بطولة العالم

وحقق المنتخب الوطني نتائج مبهرة منذ أن انطلقت البطولة، فتصدر الفراعنة المجموعة الثانية بالعلامة الكاملة بعد الفوز على أستراليا بنتيجة 44 - 17، ثم الفوز على نيجيريا بنتيجة 47 - 30، ثم السويد بنتيجة 32 - 22، فضلا عن كوريا الجنوبية بنتيجة 38 - 36، وأخيرًا هزيمة فرنسا بنتيجة 37 - 32 فى ختام دور المجموعات.

على الجانب الآخر، يدخل منتخب صربيا المباراة بعدما احتل المركز الرابع في المجموعة الأولى، حاصدا 4 نقاط، من فوزين و3 هزائم، واستهل مبارياته بالفوز على اليابان 21 - 19، ثم الفوز على أمريكا 36 - 19،ثم تراجعت نتائج المنتخب فخسر من إسبانيا 29 - 26، والخسارة من سلوفينيا 30 - 28، والهزيمة أيضًا من تونس 29 - 23.