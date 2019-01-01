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بطولة العالم لليد.. منتخب مصر يتقدم على صربيا في الشوط الأول

02:57 م | الأربعاء 24 يوليو 2019
كتب: إسلام حجازي
بطولة العالم لليد.. منتخب مصر يتقدم على صربيا في الشوط الأول

منتخب مصر لكرة اليد

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انتهى الشوط الأول من مواجهة مصر وصربيا في دور الـ 16 من بطولة العالم للشباب لكرة اليد تحت 21 عامًا، بنتيجة 14/15، وتقام البطولة حاليًا بإسبانيا، بمشاركة 24 منتخبًا، وتختتم فاعليتها في 28 يوليو الجاري.

وشهدت الشوط الأول تقارب كبير في النتيجة بين المنتخبين، حيث كان التفوق سائدًا للفراعنة طوال الشوط الأول، حتى الدقيقة 24، من عمر الشوط، وبعدها أدرك منتخب صربيا التعادل.

تألق كبير لحارس مرمى الفراعنة

وساهم عبدالرحمن طه حارس مرمى الفراعنة في تقدم المنتخب بالشوط الأول بعدما تصدى للعديد من الكرات الهامة في اللقاء.

شـاهد البث المباشر للمباراة من هــــنـــــا

وبعد تعادل صربيا مع مصر في النتيجة طلب المدير الفني للمنتخب الوطني طارق محروس، وقت مستقطع من أجل إعادة تنظيم اللاعبين وإعطائهم التعليمات، بعدما دخل المنتخب الصربي في أجواء اللقاء.

ويأمل المنتخب الوطني تحت قيادة مديره الفني طارق محروس تخطي عقبة صربيا في مباراة اليوم والمضي قدما في البطولة من أجل تحقيق ميدالية والتواجد في المربع الذهبي.

وقدم المنتخب الوطني بطولة مميزة فاستطاع تصدر المجموعة الثانية، برصيد 10 نقاط محققًا الفوز على جميع منافسيه في المجموعة.

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