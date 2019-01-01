عاجل.. منتخب مصر يتأهل لدور الـ 8 ببطولة العالم لليد بعد الفوز على صربيا

حقق منتخب مصر فوزًا على صربيا في دور الـ 16 من بطولة العالم للشباب لكرة اليد تحت 21 عامًا، بنتيجة 29/30، خلال البطولة المقامة حاليًا بإسبانيا، بمشاركة 24 منتخبًا، وتختتم فاعليتها في 28 يوليو الجاري.

وشهدت المباراة تقارب كبير بين مستوى المنتخب الوطني ومنتخب صربيا في المباراة، حيث استطاع الفراعنة حسم المباراة بشق الأنفس، حيث شهدت المباراة تألق كبير لعبدالرحمن طه، حارس مرمى المنتخب الوطني لكرة اليد.

لحظات درامية في مباراة مصر وصربيا

وكان الشوط الأول من المباراة قد انتهى بتقدم المنتخب الوطني بنتيجة 14/15.

الشوط الثاني من المباراة شهد إثارة كبيرة للغاية، دامت للحظات الأخيرة، حيث ظل التعادل بنتيجة 29-29 حتى اللحظة الأخيرة، ليحرز المنتخ بالوطني هدف الحسم والتأهل للدور المقبل.

وبالفوز في مباراة اليوم استطاع المنتخب الوطني التأهل لدور الثمانية من بطولة العالم للشباب لكرة اليد.

وحقق المنتخب الوطني نتائج مميزة في بطولة العالم بنسختها الحالية، فتصدر الفراعنة المجموعة الثانية ففاز على أستراليا 44 - 17، بالإضافة إلى الفوز على نيجيريا 47 - 30، ثم السويد بنتيجة 32 - 22، وكوريا الجنوبية 38 - 36، والفوز على فرنسا 37 - 32 فى ختام دور المجموعات.