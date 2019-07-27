بث مباشر.. مباراة مصر وفرنسا في كأس العالم لشباب اليد

يقدم الوطن سبورت بث مباشر لمباراة مصر وفرنسا في نصف نهائي بطولة العالم لكرة اليد تحت 21 عامًا المقام حاليًا في إسبانيا وتختتم فاعليتها 28 من الشهر الجاري.

ومن المقرر أن تنطلق المبارة في تمام الساعة 6.00 مساء، بتوقي القاهرة، وينقل اللقاء على قناة الاتحاد الدولي لكرة اليد.

شاهد البث المباشر لمباراة مصر وفرنسا

ويقدم المنتخب الوطني في بطولة العالم مستويات مميزة، فقد استطاع تصدر المجموعة الثانية التي وقع فيها، بعدما حصد 10 نقاط (العلامة الكاملة)، بعد الفوز على جميع من في المجموعة بداية من أستراليا ونيجيريا والسويد وكوريا الجنوبية وفرنسا.

مصر تقدم مباريات قوية في بطولة العالم

واستطاع الفراعنة في دور الـ 16 تخطي عقبة صربيا والفوز عليها 30/29، في مباراة شهدت تعادل المنتخبين حتى آخر 40 ثانية، ثم الفوز على النرويج في ربع نهائي البطولة بنتيجة 29 - 27.

ويأمل طارق محروس المدير الفني لمنتخب اليد أن يواصل لاعبوه صحوتهم في البطولة والتأهل للمباراة النهائية على حساب فرنسا، وتكرار ما حدث في مباراة دور المجموعات، بعدما فاز الفراعنة على الديوك في المباراة الختامية بدور المجموعات، 37/32.

وحذر المدير الفني اللاعبين من التهاون بالمباراة والاعتماد على نتيجة المباراة السابقة، مشددًا أن المنتخب الفرسي سيحاول بكل قوة من أجل الثأر وتعويض الهزيمة.