أحدث الأخبار

أخر الأخبار

في ظهوره الأول.. تريزيجيه يشارك في فوز أستون فيلا على تشارلتون برباعية

عرض إماراتي ينافس الزمالك على ضم محمد عواد

المصري يحدد استاد الإسماعيلية لخوض مبارياته في الكونفدرالية

محمد عطوة يعود لحسابات الزمالك بعد تعثر صفقة أحمد ايمن منصور

بث مباشر.. مباراة مصر وفرنسا في كأس العالم لشباب اليد

05:20 م | السبت 27 يوليو 2019
كتب: إسلام حجازي
بث مباشر.. مباراة مصر وفرنسا في كأس العالم لشباب اليد

مشاهدة مباراة مصر وفرنسا في كأس العالم لشباب اليد

أخبار متعلقة

يقدم الوطن سبورت بث مباشر لمباراة مصر وفرنسا في نصف نهائي بطولة العالم لكرة اليد تحت 21 عامًا المقام حاليًا في إسبانيا وتختتم فاعليتها 28 من الشهر الجاري.

ومن المقرر أن تنطلق المبارة في تمام الساعة 6.00 مساء، بتوقي القاهرة، وينقل اللقاء على قناة الاتحاد الدولي لكرة اليد.

شاهد البث المباشر لمباراة مصر وفرنسا

ويقدم المنتخب الوطني في بطولة العالم مستويات مميزة، فقد استطاع تصدر المجموعة الثانية التي وقع فيها، بعدما حصد 10 نقاط (العلامة الكاملة)، بعد الفوز على جميع من في المجموعة بداية من أستراليا ونيجيريا والسويد وكوريا الجنوبية وفرنسا.

مصر تقدم مباريات قوية في بطولة العالم

واستطاع الفراعنة في دور الـ 16 تخطي عقبة صربيا والفوز عليها 30/29، في مباراة شهدت تعادل المنتخبين حتى آخر 40 ثانية، ثم الفوز على النرويج في ربع نهائي البطولة بنتيجة 29 - 27.

ويأمل طارق محروس المدير الفني لمنتخب اليد أن يواصل لاعبوه صحوتهم في البطولة والتأهل للمباراة النهائية على حساب فرنسا، وتكرار ما حدث في مباراة دور المجموعات، بعدما فاز الفراعنة على الديوك في المباراة الختامية بدور المجموعات، 37/32.

وحذر المدير الفني اللاعبين من التهاون بالمباراة والاعتماد على نتيجة المباراة السابقة، مشددًا أن المنتخب الفرسي سيحاول بكل قوة من أجل الثأر وتعويض الهزيمة.

أخبار قد تعجبك

مطالب جديدة فى الأهلى برحيل «لاسارتى» وثنائي لخلافته

استطلاع رأى

  • ريال مدريد

    ريال مدريد

  • 3

    :

    7

    01:30 AM

    الكأس الدولية للأبطال
  • أتلتيكو مدريد

    أتلتيكو مدريد

  • فيسيل كوبه

    فيسيل كوبه

  • 0

    :

    2

    11:00 AM

    مباريات ودية - أندية
  • برشلونة

    برشلونة

  • يوكوهاما مارينوس

    يوكوهاما مارينوس

  • 1

    :

    3

    12:30 PM

    مباريات ودية - أندية
  • مانشستر سيتي

    مانشستر سيتي

  • باريس سان جيرمان

    باريس سان جيرمان

  • 1

    :

    1

    01:30 PM

    مباريات ودية - أندية
  • إنتر ميلان

    إنتر ميلان

  • تشارلتون أثلتيك

    تشارلتون أثلتيك

  • 1

    :

    4

    04:00 PM

    مباريات ودية - أندية
  • أستون فيلا

    أستون فيلا

الأكثر قراءة

"بيشتمنا في الملعب".. شكوى جماعية للاعبي الزمالك من محمود علاء

رياض محرز يعتذر للشعب المصري عن عدم مصافحة رئيس الوزراء في نهائي بطولة أفريقيا

عاجل.. عامر حسين: اتحاد الكرة لن يُسلم درع الدوري للأهلي في لقاء القمة
المجد ينادى شباب اليد فى بطولة العالم