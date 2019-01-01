مونديال شباب اليد.. منتخب مصر يتأخر أمام فرنسا بفارق ثلاث أهداف في الشوط الأول

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منتخب اليد للشباب"أرشيفية"
انتهى الشوط الأول من المباراة، التي تجمع منتخبي مصر وفرنسا بدور نصف النهائي ببطولة العالم لشباب كرة اليد، بتقدم المنتخب الفرنسي بنتيجة 19/16.
وكان المنتخب المصري متقدم في معظم أوقات الشوط الأول، إلا أن المنتخب الفرنسي نجح في آخر أحداث الشوط في قلب النتيجة بفارق 3 أهداف لصالحه.
يذكر أن المنتخب المصري نجح في الفوز على فرنسا في دور المجموعات بنتيجة 37-32.
ونجح منتخب مصر في التأهل من المجموعة الثانية، كمتصدر برصيد 10 نقاط محققًا العلامة الكاملة، بعد الفوز على أستراليا ونيجيريا والسويد وكوريا الجنوبية وفرنسا، ونجح في الظهور بمستوى رائع.
يذكر أن المنتخب الوطني قد تأهل لنصف نهائي البطولة بعد التغلب على النرويج بنتيجة 29-27.
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