عاجل.. منتخب مصر يتأخر بفارق 4 نقاط أمام فرنسا في الشوط الثاني بمونديال الشباب لليد

أحدث الأخبار
منتخب اليد
يتأخر المنتخب المصري للشباب بفارق 3 نقاط أمام منتخب فرنسا، في دور نصف النهائي في كأس العالم للشباب لكرة اليد.
وتشير أحداث الشوط الثاني بتفوق المنتخب الفرنسي علي مصر، بنتيجة 28/24، ومتبقي علي انتهاء المباراة 15 دقيقة.
يذكر أن شباب الفراعنة قد نجحوا في تصدر المجموعة الثانية من مونديال الشباب بدون أي هزيمة.
وكان منتخب مصر للشباب، تأخر في الشوط الأول أمام منتخب فرنسا بفارق ثلاث نقاط، في نصف النهائي في كأس العالم للشباب لكرة اليد.
وإنتهى الشوط الأول بتقدم المنتخب الفرنسي بنتيجة 19/16.
ريال مدريد
3
:
7
01:30 AMالكأس الدولية للأبطال
أتلتيكو مدريد
فيسيل كوبه
0
:
2
11:00 AMمباريات ودية - أندية
برشلونة
يوكوهاما مارينوس
1
:
3
12:30 PMمباريات ودية - أندية
مانشستر سيتي
باريس سان جيرمان
1
:
1
01:30 PMمباريات ودية - أندية
إنتر ميلان
تشارلتون أثلتيك
1
:
4
04:00 PMمباريات ودية - أندية
أستون فيلا
تعليقات الفيسبوك