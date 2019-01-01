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عاجل.. منتخب مصر يتأخر بفارق 4 نقاط أمام فرنسا في الشوط الثاني بمونديال الشباب لليد

07:12 م | السبت 27 يوليو 2019
كتب: أحمد الحنفي
عاجل.. منتخب مصر يتأخر بفارق 4 نقاط أمام فرنسا في الشوط الثاني بمونديال الشباب لليد

منتخب اليد

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يتأخر المنتخب المصري للشباب بفارق 3 نقاط أمام منتخب فرنسا، في دور نصف النهائي في كأس العالم للشباب لكرة اليد.

وتشير أحداث الشوط الثاني بتفوق المنتخب الفرنسي علي مصر، بنتيجة 28/24، ومتبقي علي انتهاء المباراة 15 دقيقة. 

يذكر أن شباب الفراعنة قد نجحوا في تصدر المجموعة الثانية من مونديال الشباب بدون أي هزيمة.

 منتخب مصر يتأخر أمام فرنسا بفارق ثلاثة في الشوط الأول

وكان منتخب مصر للشباب، تأخر في الشوط الأول أمام منتخب فرنسا بفارق ثلاث نقاط، في نصف النهائي في كأس العالم للشباب لكرة اليد. 

وإنتهى الشوط الأول بتقدم المنتخب الفرنسي بنتيجة 19/16.

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