عاجل.. منتخب مصر يواجه البرتغال على برونزية مونديال اليد للشباب

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منتخب اليد
تقرر مواجهة منتخب مصر للشباب، منتخب البرتغال في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع ببطولة العالم لكرة اليد.
وكان المنتخب المصري خسر اليوم في نصف نهائي البطولة، أمام فرنسا بنتيجة 35-33.
بينما خسر المنتخب البرتغالي من نظيره الكرواتيا بنتيجة 31-28، في نفس الدور من البطولة التي تقام في إسبانيا.
ومن المقرر أن تقام المباراة غدًا الأحد، فى تمام الساعة الثانية ظهرًا، وستذاع عبر قناة الاتحاد الدولى لكرة اليد على موقع "يوتيوب".
وكان منتخب مصر صعد كأول المجموعة الثانية برصيد 10 نقاط، بعد الفوز في 5 مباريات متتالية.
كما حقق الفوز على صربيا في ثمن النهائي بنتيجة 30-29 وعلى النرويج بنتيجة 29-27 في ربع النهائي.
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