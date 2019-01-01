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عاجل.. منتخب مصر يتقدم على البرتغال في الشوط الأول بكأس العالم لليد

02:39 م | الأحد 28 يوليو 2019
كتب: إسلام حجازي
عاجل.. منتخب مصر يتقدم على البرتغال في الشوط الأول بكأس العالم لليد

نتيجة مباراة مصر والبرتغال

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انتهى الشوط الأول من مواجهة مصر والبرتغال، في بطولة العالم لشباب كرة اليد، المقامة حاليًا في إسبانيا، وتختتم فاعليتها اليوم، بتقدم الفراعنة على المنتخب البرتغالي بنتيجة 17 - 15، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

منتخب مصر يواصل العروض المميزة

بدأت المباراة بضغط كبير من المنتخب الوطني، من أجل التقدم في النتيجة، وبالفعل استطاع الفراعنة صناعة الفارق في بداية المباراة، والتقدم بفارق 3 أهداف في البداية.

وبعد عدة دقائق استطاع منتخب البرتغال التعادل في النتيجة لتصبح 6 - 6، وبعدها استفاق الفراعنة مجددًا، وقبل نهاية المباراة بـ 5 دقائق وصلت النتيجة 13 - 13.

وقبل نهاية الشوط الأول استطاع شباب المنتخب الوطني في إنهاء النصف الأول متقدمًا، بنتيجة 17/15.

ويسعى المنتخب الوطني أن يحقق اللاعبين الفوز من أجل الحصول على الميدالية البرونزية في البطولة وإسعاد الشعب المصري بعد الإخفاق في التأهل للمباراة النهائية.

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