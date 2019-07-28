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بالفيديو.. فرحة هستيرية لمنتخب شباب اليد بعد حصد برونزية كأس العالم

06:05 م | الأحد 28 يوليو 2019
كتب: حسن مظهر الدسوقي
بالفيديو.. فرحة هستيرية لمنتخب شباب اليد بعد حصد برونزية كأس العالم

فرحة جنونية لشباب اليد

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توج لاعبي المنتخب الوطني للشباب لكرة اليد ببرونزية بطولة العالم، وظهر الفريق في فرحة هستيرية، بعد حصد الميدالية البرونزية، عقب الفوز على البرتغال بنتيجة 37- 27، في مباراة رائعة لمنتخب مصر، والذي قدم أداءً رائعًا بداية من المباراة الأولى، وحتى مباراة الحصول على المركز الثالث.

وكانت قائمة المنتخب الوطني تضم كلًا من:

عبد الرحمن طه - عبد الرحمن حميد - جلال خورشيد - عبد العزيز ايهاب - شهاب عبد الله - حسن وليد - سيف الدرع - أحمد هشام - أحمد راضى - حازم ممدوح - محسن رمضان - محمد الازهرى - عمر خالد - عمر سامى - خالد وليد - ياسر محمد.

منتخب الشباب يمتلك سجلًا رائعًا في كأس العالم لليد

ويمتلك المنتخب الوطني سجلًا رائعًا في كرة اليد العالمية، حيث حصل المنتخب الوطني على الميدالية البرونزية للمرة الثانية، حيث حصد جيل 1993 اللقب، وجيل 1999 حصد ثالث العالم، بينما حل رابعا في 2009، 2011، 2015. 

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