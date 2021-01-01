يحيى الدرع أثناء استقبال شقيقه الأصغر ببعثة منتخب اليد: "الكل كان مستبشر خير بالجيل ده"

حرص يحيي الدرع على استقبال شقيقه الأصغر سيف الدرع في مطار القاهرة بعد الإنجاز الكبير الذي حققه مع منتخب شباب اليد بتحقيق الميدالية البرونزية في مونديال العالم الذي استضافته إسبانيا.

يحيي الدرع الذي يمثل نادي الزمالك حاليا، حرص على عناق شقيقه سيف لاعب نادي هيليوبليس فور وصوله مطار القاهرة، مهنأ له على الفوز بالميدالية البرونزية في مونديال الشباب، بالإضافة إلى حصوله على لقب أفضل لاعب في مباراة مصر والبرتغال في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع.

وقال الدرع في تصريحاته لجريدة الوطن، في العدد الصادر اليوم الأربعاء:"الجميع كان مستبشر خير بهذا الجيل من اللاعبين، أغلبهم أساسين في أنديتهم بفرق الدرجة الأولى، وعامل مؤثر جدا، مما اكسبهم خبرات كبيرة عن العديد من الفرق بالبطولة".

الدرع: كنا حريصون على تشجعيهم ومؤزارتهدم دائما

وأضاف الدرع:" التواصل والتناغم بين الجهاز الفني واللاعبي، واضح وظاهر في الملعب، وهذا كان عامل مؤثر للغاية في تحقيق هذا الإنجاز العظيم".

وتابع الدرع:" كنا حريصون على تشجعيهم ومؤزارتهدم دائما، كنا نقول لهم نحن نراكم أنكم الأفضل وأنكم قادرون على تحقيق البطولة، وكانوا يستحقون الوصول للمباراة النهائية، ولكن لم يحالفهم الحظ في مباراة فرنسا".

وطالب الدرع لاعبي الشباب باللعب مع الكبار من أجل مواصلة النجاح والتألق في تمثيل وتشريف الكرة المصرية مستقبلا في المحافل الدولية.

وعن استعدادات المنتخب الأول لمونديال 2021، أجاب الدرع:" مازال لدينا دورة الألعاب الأفريقية، والتي نأمل تحقيقها في البداية والتي ستأهلنا للأولمبياد والتي نأمل أيضا للمنافسة عليها، قبل الحدث الأكبر وهو مونديال عام 2021، والتي ستسضيفه مصر، ولكننا سنأخذ كل خطوة بمفردها حتى لانسبق الأحداث".