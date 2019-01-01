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بالتقسيط.. وزارة الرياضة تطلق "دراجة لكل مواطن" سبتمبر المقبل

02:14 م | الثلاثاء 13 أغسطس 2019
كتب: إبراهيم منصور وشادي ممدوح
بالتقسيط.. وزارة الرياضة تطلق "دراجة لكل مواطن" سبتمبر المقبل

وزير الرياضة

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تطلق وزارة الشباب والرياضة، قريبا، مبادرة رياضية قومية تحت شعار "دراجة لكل مواطن"، تهدف إلى تغيير ثقافة الانتقال اليومي للمواطنين وتحسين لياقتهم البدنية والصحية وتشجيعهم على استخدام وسائل التنقل النشط بدلا من الاعتماد على وسائل التنقل الآلي المستهلكة للوقود والملوثة للبيئة.

ومن المقرر أن يعقد مؤتمر صحفي للإعلان عن المبادرة سبتمبر المقبل، كما سيتم الإعلان عن المبادرة بجميع الهيئات والمؤسسات بمحافظات الجمهورية على عدة مراحل على أن تكون البداية بمحافظتي القاهرة والجيزة.

وتنفذ المبادرة من خلال إتاحة الدراجات للجمهور بسعر مناسب "أقل من سعر السوق" بالتعاون مع شركات الدراجات، وكذا توفير نظام تقسيط من خلال البنوك والشركات.

يأتي هذا في إطار اهتمام القيادة السياسية بتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية، والاهتمام بصحة المواطن، والتأكيد على أن الرياضة أصبحت تساهم في تحقيق التنمية المجتمعية المستدامة.

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