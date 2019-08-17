بث مباشر.. مصر والبرتغال في بطولة العالم لناشئي اليد

يقدم الوطن سبورت بث مباشر لمباراة مصر والبرتغال، في نصف نهائي بطولة العالم لناشئي كرة اليد، المقامة حاليا في مقدونيا وتختتم فاعليتها في الثامن عشر من شهر أغسطس الجاري.

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة الخامسة والنصف عصرًا، وتنقلها قناة تايم سبورت على التردد الفضائي.

بث مباشر لمباراة مصر والبرتغال

وكان المنتخب الوطني قد وصل لنصف نهائي البطولة العالم بعد الفوز على أيسلندا بنتيجة 35-31، فيما صعد منتخب البرتغال للدور ذاته بعد الفوز على فرنسا بنتيجة 31-26.

وبدأ فراعنة اليد مشوارهم في البطولة أمام السويد وحقق المنتخب الوطني الفوز 32-29، وفي المواجهة الثانية خسر منتخب مصر أمام فرنسا بنتيجة 24-28.

وفاز المنتخب الوطني على تايبيه الصينية بنتيجة 36-25، ثم الفوز العريض على كندا 47-20، بجانب الفوز على المجر 31-24 في ختام دور المجموعات.

وفي ثمن النهائي، فاز منتخب مصر على سلوفينيا 30-23، وفي ربع النهائي حقق الفراعنة الفوز على أيسلندا بنتيجة 35-31.

وتضم قائمة الفراعنة فى البطولة مجموعة مميزة من اللاعبين، هم: عبدالرحمن حميد، ومؤمن حسام، ومازن رضا، وإبراهيم السيد، وعمر عطية، ومهاب سعيد، وسيف هاني، ووليد حسن قداح، وزياد عبدالعال، ومحمد سمير، ويوسف علاء الدين، ويوسف أحمد حسن، وعبدالفتاح علي، وأحمد هشام السيد، وعمر لطفي، وياسر سيف.