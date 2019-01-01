15 دقيقة.. منتخب مصر يتقدم على البرتغال 30 - 23 في بطولة العالم لناشئي كرة اليد

تقدم منتخب مصر لكرة اليد على نظيره البرتغالي 30 - 23، في الـ15 دقيقة الأولى من الشوط الثاني، بالمباراة التي تجمعهما، في نصف نهائي بطولة العالم لناشئي كرة اليد، وذلك خلال الظهور الأول للمنتخب تحت 19 عامًا بدور نصف النهائي.

ونجح منتخب مصر لكرة اليد في إنهاء الشوط الأول بمواجهة البرتغال بالفوز 20 - 19، في نصف نهائي بطولة العالم لناشئي كرة اليد، وذلك خلال الظهور الأول للمنتخب تحت 19 عامًا بدور نصف النهائي.

وكانت هناك سيطرة من جانب منتخب مصر لكرة اليد، الذي يأمل في عبور عقبة المنتخب البرتغالي.

ويعد منتخب البرتغال من أقوى منتخبات البطولة حتى الآن، حيث أنه لم يتعرض لأي خسارة، ويعد مع المنتخب الدنماركي هما الفريقان الوحيدان اللذان لم يخسرا منذ بداية البطولة.

مشوار منتخب مصر في البطولة

واستطاع فراعنة اليد في الوصول إلى نصف نهائي البطولة العالم بعد الفوز على أيسلندا بنتيجة 35-31، فيما صعد منتخب البرتغال للدور ذاته بعد الفوز على فرنسا بنتيجة 31-26.

وبدأ فراعنة اليد مشوارهم في البطولة أمام السويد، وحقق المنتخب الوطني الفوز 32-29، وفي المواجهة الثانية خسر منتخب مصر أمام فرنسا بنتيجة 24-28.

وفاز المنتخب الوطني على تايبيه الصينية بنتيجة 36-25، ثم الفوز العريض على كندا 47-20، بجانب الفوز على المجر 31-24 في ختام دور المجموعات.

وفي ثمن النهائي، فاز منتخب مصر على سلوفينيا 30-23، وفي ربع النهائي حقق الفراعنة الفوز على أيسلندا بنتيجة 35-31.

وتضم قائمة الفراعنة فى البطولة مجموعة مميزة من اللاعبين، هم: عبدالرحمن حميد، ومؤمن حسام، ومازن رضا، وإبراهيم السيد، وعمر عطية، ومهاب سعيد، وسيف هاني، ووليد حسن قداح، وزياد عبدالعال، ومحمد سمير، ويوسف علاء الدين، ويوسف أحمد حسن، وعبدالفتاح علي، وأحمد هشام السيد، وعمر لطفي، وياسر سيف.