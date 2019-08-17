رئيس اتحاد كرة اليد: منتخب الناشئين قادر على صنع المعجزة أمام ألمانيا

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فريق اليد
قال هشام نصر، رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، إن مصر بدأت في وضع برنامج خاص ببطولة كأس العالم للكبار 2021، والمقرر إقمتها في مصر، مع منتخب الشباب مواليد 1998، باختيار مدربين أكفاء وأجهزة فنية ذا خبرة كبيرة، أيضا تنظيم معسكرات داخلية وخارجية منذ عامين، لرفع مستواهم الفني والبدني، مع إشراكهم في بطولات رغم صغر سنهم.
وأضاف نصر، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباحك مصري" على قناة mbc مصر، أن هذه الجهود التي سبق ذكرها، أسفرت عن نتائج جيدة أبرزهاوصل المنتخب الوطني للناشئين تحت 19 عاما إلى نهائي بطولة العالم المقامة حاليا بمقدونيا لأول مرة في بطولة تقام خارج مصر، والذي يواجه خلاله ألمانيا.
وتابع، أن الفريق الألماني كبير وحاصل على العديد من البطولات الدولية في كرة اليد، ومستوى ناشئيه مرتفع جدا، لكن المصريين يمتازون بالقدرة على صنع العجائب حال حصولهم على دفعة قوية، وهو ما ننتظره بمباراة اليوم في نهائي كأس العالم.
وأكد نصر إلى أن حصول منتخب الناشئين على كأس العالم شرف شخصي للاعبين، سيتحدثون عنه طوال حياتهم.
واستهل المنتخب الوطني مبارياته في بطولة كأس العالم للناشئين أمام السويد بالفوز بنتيجة 32-29، قبل الخسارة أمام فرنسا بالجولة الثانية بنتيجة 24-28، ثم الانتصار على الصين تايبيه بنتيجة 36-25، وكندا بنتيجة 47-20، وأخيرًا الفوز على المجر بنتيجة 31-24، ليتصدروا مجموعتهم ويواجهوا صاحب المركز الرابع في المجموعة الأولى وهو منتخب سلوفنيا في دور الـ 16.
واستطاع المنتخب الوطني الفوز على سلوفينيا بنتيجة 30-23، والتأهل للدور ربع النهائي لمواجهة أيسلندا وحققوا الفوز عليها بنتيجة 35-31، ليتأهل ناشئو اليد لنصف النهائي ويواجهوا البرتغال، ويتمكنوا من تخطيها بنتيجة 41-36.
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