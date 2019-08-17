أحدث الأخبار

أخر الأخبار

الليلة.. ميدفيديف يواجه جوفان في نهائي سينسيناتي للتنس

بايرن ميونيخ يتعاقد مع كويسانسي 5 مواسم من مونشنجلادباخ

رسميًا.. أشلي كول يعلن اعتزال كرة القدم ويحدد وجهته الجديدة

ميسي يضغط على برشلونة لإنهاء صفقة نيمار

رئيس اتحاد كرة اليد: منتخب الناشئين قادر على صنع المعجزة أمام ألمانيا

02:48 م | الأحد 18 أغسطس 2019
كتب: انتصار الغيطانى وإسلام حجازي
رئيس اتحاد كرة اليد: منتخب الناشئين قادر على صنع المعجزة أمام ألمانيا

فريق اليد

أخبار متعلقة

قال هشام نصر، رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، إن مصر بدأت في وضع برنامج خاص ببطولة كأس العالم للكبار 2021، والمقرر إقمتها في مصر، مع منتخب الشباب مواليد 1998، باختيار مدربين أكفاء وأجهزة فنية ذا خبرة كبيرة، أيضا تنظيم معسكرات داخلية وخارجية منذ عامين، لرفع مستواهم الفني والبدني، مع إشراكهم في بطولات رغم صغر سنهم.

وأضاف نصر، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباحك مصري" على  قناة mbc مصر، أن هذه الجهود التي سبق ذكرها، أسفرت عن نتائج جيدة أبرزهاوصل المنتخب الوطني للناشئين تحت 19 عاما إلى نهائي بطولة العالم المقامة حاليا بمقدونيا لأول مرة في بطولة تقام خارج مصر، والذي يواجه خلاله ألمانيا.

وتابع، أن الفريق الألماني كبير وحاصل على العديد من البطولات الدولية في كرة اليد، ومستوى ناشئيه مرتفع جدا، لكن المصريين يمتازون بالقدرة على صنع العجائب حال حصولهم على دفعة قوية، وهو ما ننتظره بمباراة اليوم في نهائي كأس العالم.

وأكد نصر إلى أن حصول منتخب الناشئين على كأس العالم شرف شخصي للاعبين، سيتحدثون عنه طوال حياتهم.

نتائج مميزة لمصر في بطولة العالم لليد

واستهل المنتخب الوطني مبارياته في بطولة كأس العالم للناشئين أمام السويد بالفوز بنتيجة 32-29، قبل الخسارة أمام فرنسا بالجولة الثانية بنتيجة 24-28، ثم الانتصار على الصين تايبيه بنتيجة 36-25، وكندا بنتيجة 47-20، وأخيرًا الفوز على المجر بنتيجة 31-24، ليتصدروا مجموعتهم ويواجهوا صاحب المركز الرابع في المجموعة الأولى وهو منتخب سلوفنيا في دور الـ 16.

واستطاع المنتخب الوطني الفوز على سلوفينيا بنتيجة 30-23، والتأهل للدور ربع النهائي لمواجهة أيسلندا وحققوا الفوز عليها بنتيجة 35-31، ليتأهل ناشئو اليد لنصف النهائي ويواجهوا البرتغال، ويتمكنوا من تخطيها بنتيجة 41-36.

أخبار قد تعجبك

أسامة نبيه: لا أخشى الفشل مع إف سى مصر.. وتدريبى للأهلى من المستحيلات

استطلاع رأى

  • تشيلسي

    تشيلسي

  • 0

    :

    0

    05:30 PM

    الدوري الإنجليزي الممتاز
  • ليستر سيتي

    ليستر سيتي

  • ستاد ريمس

    ستاد ريمس

  • 0

    :

    0

    05:00 PM

    الدوري الفرنسي الدرجة الأولى
  • ستراسبورج

    ستراسبورج

  • رين

    رين

  • 0

    :

    0

    09:00 PM

    الدوري الفرنسي الدرجة الأولى
  • باريس سان جيرمان

    باريس سان جيرمان

  • يونيون برلين

    يونيون برلين

  • 0

    :

    0

    06:00 PM

    الدوري الألماني
  • لايبزيج

    لايبزيج

  • ديبورتيفو ألافيس

    ديبورتيفو ألافيس

  • 0

    :

    0

    05:00 PM

    الدوري الإسباني
  • ليفانتي

    ليفانتي

  • إسبانيول

    إسبانيول

  • 0

    :

    0

    07:00 PM

    الدوري الإسباني
  • إشبيلية

    إشبيلية

  • ريال بيتيس

    ريال بيتيس

  • 0

    :

    0

    09:00 PM

    الدوري الإسباني
  • ريال بلد الوليد

    ريال بلد الوليد

  • أتلتيكو مدريد

    أتلتيكو مدريد

  • 0

    :

    0

    10:00 PM

    الدوري الإسباني
  • خيتافي

    خيتافي

  • تفينتي أنشخيده

    تفينتي أنشخيده

  • 0

    :

    0

    02:30 PM

    دوري الدرجة الأولى الهولندي
  • فالفايك

    فالفايك

  • إي زد آلكمار

    إي زد آلكمار

  • 0

    :

    0

    04:45 PM

    دوري الدرجة الأولى الهولندي
  • جرونينجين

    جرونينجين

  • فينورد روتردام

    فينورد روتردام

  • 0

    :

    0

    04:45 PM

    دوري الدرجة الأولى الهولندي
  • أوتريخت

    أوتريخت

  • هيراكليس الميلو

    هيراكليس الميلو

  • 0

    :

    0

    08:00 PM

    دوري الدرجة الأولى الهولندي
  • بي إس في آيندهوفن

    بي إس في آيندهوفن

  • ديبورتيفو أفيس

    ديبورتيفو أفيس

  • 0

    :

    0

    05:00 PM

    الدوري البرتغالي الممتاز
  • ماريتيمو

    ماريتيمو

  • باكوس دي فيريرا

    باكوس دي فيريرا

  • 0

    :

    0

    05:00 PM

    الدوري البرتغالي الممتاز
  • سانتا كلارا

    سانتا كلارا

  • فيتوريا جيماريش

    فيتوريا جيماريش

  • 0

    :

    0

    07:30 PM

    الدوري البرتغالي الممتاز
  • بوافيستا

    بوافيستا

  • سبورتنج لشبونة

    سبورتنج لشبونة

  • 0

    :

    0

    10:00 PM

    الدوري البرتغالي الممتاز
  • سبورتينج براجا

    سبورتينج براجا

  • جوزتيبي

    جوزتيبي

  • 0

    :

    0

    06:15 PM

    الدوري التركي الممتاز
  • أنطاليا سبور

    أنطاليا سبور

  • كونيا سبور

    كونيا سبور

  • 0

    :

    0

    06:15 PM

    الدوري التركي الممتاز
  • أنقرة جوجو

    أنقرة جوجو

  • قاسم باشا

    قاسم باشا

  • 0

    :

    0

    08:45 PM

    الدوري التركي الممتاز
  • طرابزون سبور

    طرابزون سبور

  • ملطية سبور

    ملطية سبور

  • 0

    :

    0

    08:45 PM

    الدوري التركي الممتاز
  • بلدية إسطنبول

    بلدية إسطنبول

  • شيفيلد يونايتد

    شيفيلد يونايتد

  • 0

    :

    0

    03:00 PM

    الدوري الإنجليزي الممتاز
  • كريستال بالاس

    كريستال بالاس

  • سانت إتيان

    سانت إتيان

  • 0

    :

    0

    03:00 PM

    الدوري الفرنسي الدرجة الأولى
  • بريست

    بريست

  • آينتراخت فرانكفورت

    آينتراخت فرانكفورت

  • 1

    :

    0

    03:30 PM

    الدوري الألماني
  • هوفنهايم

    هوفنهايم

  • فورتانا سيتارد

    فورتانا سيتارد

  • 2

    :

    3

    12:15 PM

    دوري الدرجة الأولى الهولندي
  • فيليم 2 تيلبورج

    فيليم 2 تيلبورج

الأكثر قراءة

عاجل.. أعضاء مجلس إدارة الأهلي يتفقون على إقالة لاسارتي

بث مباشر.. مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز في كأس مصر اليوم 17-8-2019

أول تعليق من تركي آل الشيخ بعد فوز بيراميدز على الأهلي
عروض الخليج سبب أزمة "سليمان" فى الأهلى